Tijanóvskaya confía en una mediación de Merkel para presionar a Lukashenko

Berlín, 5 oct (EFE).- La líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, confía en lograr la mediación de la canciller alemana, Angela Merkel, ante un presidente, Alexandr Lukasenko, al que la oposición ve cada vez más aislado internacionalmente.

"Será una buena señal hacia el mundo si Alemania se presenta como mediadora en conversaciones entre el representante del poder y la ciudadanía de Bielorrusia", afirmó Tijanóvskaya en declaraciones a "Der Spiegel", ante su cita prevista para mañana con la canciller.

La líder opositora, exiliada en Lituania tras las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, cuenta ya con el acuerdo expreso del presidente francés, Emmanuel Macron -con quien se reunió la semana pasada-, de los países bálticos y de Polonia, además del conjunto de la Unión Europea (UE).

Tijanóvskaya califica ante el semanario alemán de "primer paso" las sanciones acordadas por la UE contra Bielorrusia contra unos 40 altos funcionaros, considerados responsables de la represión estatal y el fraude electoral, aunque sin incluir a Lukashenko.

Considera que la lista debe "ampliarse", en especial con aquellos que "apoyan financieramente" al "régimen de Minsk", e insiste en la necesidad de aumentar la presión sobre Lukashenko.

La excandidata a la presidencia de Bielorrusia será recibida mañana por el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, y luego se reunirá con la canciller Merkel.

El portavoz de Merkel, Steffen Seibert, calificó la reunión como "de trabajo", tras la que, en principio, no está prevista una comparecencia o declaración conjunta.

La gran coalición entre el bloque conservador de Merkel y los socialdemócratas ha expresado ya reiteradamente su apoyo a la oposición democrática bielorrusa, al tiempo que no reconoce la reelección de Lukashenko, por emanar de unos comicios denunciados como fraudulentos.

Seibert condenó hoy de nuevo la represión sistemática a las manifestaciones pacíficas en ese país, así como la retirada de las credenciales de prensa a los medios extranjeros presentes en Minsk.

A Alemania se trasladó asimismo la semana pasada la Nobel de Literatura 2015 y miembro del presídium del Consejo Coordinador para el traspaso pacífico del poder en Bielorrusia, Svetlana Alexiévich, quien viajó a Berlín para recibir tratamiento médico.

Desde su entorno se informó de que Alexiévich tenía que haber ido al médico hace dos meses, pero no pudo por la pandemia de coronavirus y los acontecimientos políticos en Bielorrusia.