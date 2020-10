Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Alexander Zverev confirma que ha dado negativo por coronaviurs

BERLÍN, 5 (dpa/EP)



El tenista alemán Alexander Zverev confirmó este lunes que había dado negativo en el test de coronavirus al que se había sometido tras caer eliminado en Roland Garros y tras asegurar que había jugado ante el italiano Jannik Sinner con fiebre y tos.



"Me dieron el resultado hoy y soy negativo. No tengo el coronavirus", indicó Zverev a 'Eurosport', aplacando así cualquier temor en la 'burbuja' del 'Grand Slam' parisino



El jugador de Hamburgo, de 23 años y finalista el pasado mes del US Open, afirmó en la rueda de prensa posterior a su derrota en octavos ante Sinner que había cogido un resfriado y que había tenido fiebre antes del partido.



Esto provocó el debate sobre si, con el panorama con el COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas por los organizadores de Roland Garros, tendría que habérsele permitido jugar, aunque desde el torneo aclararon que no fueron informados en ningún momento.