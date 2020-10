Tenis.-AMP.- Tenis/Roland Garros.- Carreño se deshace del alemán Altmaier y se cita en cuartos con Djokovic en Roland Garros

Paula Badosa se despide en octavos



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Carreño se unió a Rafa Nadal como representante de la 'Armada' en los cuartos de final de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, tras deshacerse con solvencia del alemán Daniel Altmaier (6-2, 7-5, 6-2) y citarse con el serbio Novak Djokovic, mientras que en el cuadro femenino se puso fin a la aventura de Paola Badosa, que no pudo con la alemana Laura Siegemund (7-5, 6-2).



Después de tener que esperar hasta pasadas las 20.30 horas para poder jugar y tener que hacerlo en la Philippe-Chatrier y no en la Suzanne-Lenglen como estaba previsto por culpa de la climatología, el asturiano se mostró muy sólido ante el germano, clasificado desde la previa y que se vino abajo tras perder un segundo parcial que parecía tener ganado.



El de Gijón consiguió meterse entre los ocho mejores del 'grande' parisino por segunda vez en su carrera, tras hacerlo en 2017 cuando tuvo que abandonar ante Rafa Nadal, y lo hizo con buen tenis (44 golpes ganadores por 27 errores no forzados) y un pequeño susto cuando tuvo que ser atendido al inicio de la tercera manga, al parecer por un problema estomacal.



Carreño empezó muy fuerte ante Altmaier, al que desarboló con un tenis muy fino desde el fondo de la pista, ante el que no tuvo respuesta el alemán. Dos 'breaks' seguidos y la solvencia con el saque le permitieron al español cerrar el primer set sin problemas.



El alemán, que hasta ahora no había perdido ni un parcial en París, reaccionó de forma inmediata y ofreció su mejor tenis, con un revés a un mano muy dañino. Logró romper en el sexto juego y se puso 5-2 cuando contra todo pronóstico entró en una 'pájara' tenística, reflejada sobre todo cuando sacaba para ganar el parcial. El asturiano recuperó la desventaja y acabó llevándose cinco juegos seguidos para ponerse 2-0.



Entonces, Carreño tuvo que pedir asistencia médica, pero todo quedó en un susto porque no afectó demasiado a su sólido juego, mientras que su rival ya empezaba a bajar algo los brazos. El gijonés se hizo con los cuatro primeros juegos y sentenció sin problemas.



DE NUEVO ANTE DJOKOVIC TRAS EL US OPEN



Ahora, Carreño tendrá una particular revancha en cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic, que sólo tiene una derrota en su haber esta temporada, la polémica descalificación que sufrió ante el asturiano en el pasado US Open tras dar un pelotazo a un juez de línea.



El serbio ya ha dejado atrás aquel incidente y camina con paso firme y demoledor por la arcilla roja parisina. Este lunes afrontaba su primer examen serio en el torneo, ante el ruso Karen Kachanov, decimoquinto favorito, y lo solventó con mucha autoridad en tres sets por 6-4, 6-3, 6-3.



El de Belgrado, que igualó la marca de Rafa Nadal de 14 cuartos de final alcanzados en Roland Garros, se mostró muy firme ante el moscovita, al que neutralizó en todo momento, apoyado por 44 'winners', la mayoría con un 'drive' que le funcionó a la perfección.



El balcánico mandó en las dos primeras mangas y sólo tuvo más problemas en la tercera en la que el ruso le recuperó un 'break' y tuvo dos bolas de rotura para ponerse 4-2. No las aprovechó y ya no ganó ningún juego más.



Además, también pasaron entre los ocho mejores el griego Stefanos Tsitsipas, al alza según avanza el torneo, que derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (6-3, 7-6, 6-2), y el ruso Andrey Rublev, campeón en Hamburgo y que encadenó su octava victoria seguida al remontar al húngaro Marton Fucosvics (6-7, 7-5, 6-4, 7-6) en cuatro horas.



ADIÓS DE BADOSA



Por otro lado, en el cuadro femenino ya no quedan representantes españolas tras la eliminación de Paula Badosa, que se despidió en octavos de final tras caer en dos sets ante la alemana Laura Siegemund (7-5, 6-2), concluyendo así una participación histórica en el 'grande' parisino.



La catalana, que hacía una aparición histórica en la ronda de octavos, no pudo contrarrestar la potencia y el ritmo de Siegemund, que logró remontar un 5-3 en el primer set y que la desesperó con dejadas obligándole a subir continuamente a la red. Aun así, su gran semana en la capital francesa le permitirá ascender a su mejor clasificación, como segunda mejor española tras Garbiñe Muguruza, en la próxima actualización del ranking WTA.



Tras superar a Kozlova, Stephens y Ostapenko en su primera semana en el 'grande' parisino, la campeona junior de Roland Garros 2015 abrió la pista Simonne Mathieu ante la combativa Siegemund en busca de ampliar la hazaña de su histórica clasificación para octavos.



Fue la germana la que logró adelantarse en el tercer juego, después de reponerse a un 40-0 y romper en su segunda oportunidad, aunque la catalana, número 87 del ranking WTA, respondió con un 'contrabreak' con juego en blanco.



Aunque desaprovechó las dos ocasiones de quiebre de las que gozó en el sexto, no falló en el octavo, donde consiguió ponerse 5-3 con saque para ganar. Sin embargo, Siegemund le devolvió la rotura e inició una racha de cuatro juegos consecutivos ganados para adjudicarse la manga.



Tampoco comenzaron bien las cosas en el segundo set para la de Begur, que vio cómo la alemana le rompía el saque nada más empezar, antes de tener que ser atendida con 2-1, tras perdonar una bola de 'break' anteriormente, por molestias en la espalda.



Un nuevo quiebre de Siegemund en el séptimo juego terminó de condenarla, y su rival cerró el duelo en la primera de las tres pelotas de partido de las que dispuso. Ahora, la jugadora de 32 años, que alcanza por primera vez los cuartos de Roland Garros, se enfrentará a la checa Petra Kvitova, que derrotó a la china Shuai Zhang (6-2, 6-4).