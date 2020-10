Tabárez afirma que la ausencia de Cavani "va a ser una cosa circunstancial"

Fotografía tomada el pasdado 17 de septiembre en la que se registró al seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, durante una entrevista con Efe, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 5 oct (EFE).- El seleccionador de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, reconoció este lunes, en una rueda de prensa virtual posterior al inicio de los entrenamientos de la Celeste en Montevideo, que la ausencia del delantero Edinson Cavani en su equipo "va a ser una cosa circunstancial, obviamente".

El técnico se refirió al tiempo que el goleador, recién fichado por el Manchester United inglés, permaneció sin equipo como motivo principal para no convocarlo para los encuentros que Uruguay jugará contra Chile y Ecuador en las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Eso fue lo que nos hizo pensar los riesgos que podía tener que un jugador sin actividad pudiera venir a la selección y jugar como él juega y siente, de una manera que no conoce otra, dejándolo todo. Sabíamos que eso era riesgoso. Pero, además, estaba la decisión de su futuro profesional. Más allá de los problemas que ya dijimos, estaría con la cabeza en varios lados", apuntó.

Tabárez agregó que había hablado sobre el asunto con él, que "lo comprendió" y que dicha ausencia "va a ser una cosa circunstancial, obviamente", porque en su caso "siempre va a haber una oportunidad".

El seleccionador uruguayo dirigió este lunes los primeros trabajos de la Celeste tras once meses de inactividad por la COVID-19. Los últimos encuentros disputados por Uruguay fueron contra Hungría, en Budapest, y contra Argentina, en Tel Aviv.

Solo cinco jugadores, Martín Campaña, Martín Cáceres, Agustín Oliveros, Damián Suárez y Mauro Arambarri, acudieron a la cita a la espera de que esta tarde-noche lleguen varios integrantes más del plantel, entre ellos Luis Suárez, y el martes el grupo más numeroso, integrado por el resto de los que militan en equipos europeos.

El seleccionador consideró que la palabra que define el inicio de las eliminatorias es "incertidumbre", debido a la "corta preparación y los problemas logísticos" que han tenido todos los equipos, a lo que se suma que "ninguno (de los jugadores) viene de un gran rodaje, porque están en principio de temporada".

Entre las cuestiones que preocupan al seleccionador está la ausencia de público en las gradas, ya que, en su opinión, "los públicos adherentes a una selección siempre hacen su papel" y eso podría explicar que, como está ocurriendo en algunas ligas de todo el mundo, grandes equipos pierdan por goleada.

Estos son los convocados por Uruguay para los dos primeros partidos de las eliminatorias:

Guardametas: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) y Martín Campaña (Al Batin-KSA).

Defensores: Diego Godín (Cagliari-ITA), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras-BRA) y Agustín Oliveros (Nacional).

Centrocampistas: Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Arsenal-GBR), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Mauro Arambarri (Getafe-ESP), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG) y Brian Rodríguez (Los Angeles-USA).

Delanteros: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maxi Gómez (Valencia-ESP), Luis Súarez (Atlético de Madrid-ESP), Darwin Núñez (Benfica-POR) y Diego Rossi (Los Angeles-USA).