Sofía Palazuelo, espectacular un mes después del nacimiento de Rosario, confiesa a quién se parece la pequeña

El pasado 8 de septiembre nacía Rosario Fitz-James Stuart Palazuelo, primogénita de los Duques de Huéscar y futura Duquesa de Alba. Casi un mes después, sus famosos papás han reaparecido, tras la noticia del aplazamiento de su bautizo - que iba a celebrarse el próximo 11 de octubre en Sevilla, pero que tendrá que esperar a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid - en el cumpleaños del Duque de Alba. Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, tan amables como de costumbre, han hablado por primera vez de su hija, ausente en la celebración, y de los detalles del bautizo de Rosario, del que todavía desconocen la fecha definitiva.



La Duquesa de Huescar, espectacular con un pantalón blanco, unas deportivas azules, un jersey de cuello cisne negro y un sencillo y elegante chaleco, está plenamente recuperada un mes después del nacimiento de su primera hija, Rosario, de la que confiesa que es "una monada" y que todavía "no se parece a nadie".



- CHANCE: Comida en familia ¿verdad?



- SOFÍA: Sí



- CH: ¿Tenéis ya fecha para el bautizo?



- SOFÍA: Todavía no, estamos viendo a ver



- CH: ¿Cómo está la pequeña Rosario? ¿a quién se parece?



- SOFÍA: Está muy bien, pues es muy pequeña, todavía no se parece a nadie, pero es una monada



- CH: ¿Y te deja dormir por las noches?



- SOFÍA: Sí, sí nos deja dormir



- CH: La fecha del bautizo todavía no la sabéis ¿no?



- SOFÍA: Ha sido por lo del Covid sí



- CH: ¿Va a ser en Sevilla?



- SOFÍA: Va a ser en Sevilla sí, en cuanto terminen un poco las restricciones plantearemos una fecha nueva



- CH: ¿Con poca gente?



- SOFÍA: Sí, con poca gente



- CH: Imagino que felices y contentos



- SOFÍA: Muy contentos, muchas gracias