Salud.-Las mujeres menopáusicas con uno o dos síntomas moderados o graves tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las mujeres que presentan uno o dos síntomas de la menopausia moderados o graves presentan un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular e ictus, según una nueva investigación cuyos resultados se presentan durante la Reunión Anual Virtual 2020 de la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS, por sus siglas en inglés).



Los sofocos son uno de los síntomas más frecuentes y molestos de la menopausia. Pueden causar estragos en una mujer al crear fatiga y dificultarle la concentración, entre otros problemas, aunque en un nuevo estudio realizado en Pensilvania, no se encontró que por sí mismos conduzcan a ningún resultado de salud adverso.



Sin embargo, se determinó que las mujeres que tenían dos o más síntomas de la menopausia de moderados a graves tenían un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. No obstante, se encontró asociación con otros resultados de salud, como el riesgo de cáncer.



Los investigadores también investigaron si la suplementación de calcio y vitamina D mitigaba el riesgo, pero no se encontró tal evidencia. Los síntomas de la menopausia que se consideran desencadenantes del riesgo adicional de enfermedad cardíaca incluyen sofocos, sudores nocturnos, mareos, palpitaciones, temblores, inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, olvido, cambios de humor, sequedad vaginal, sensibilidad en los senos, migrañas y despertarse múltiples veces durante la noche.



"Descubrimos que incluso los sofocos graves no se asociaban con ningún resultado clínico adverso para la salud cuando se producían por sí solos, pero si ellos o cualquier otro síntoma de menopausia de moderado a grave estaban presentes en combinación había una asociación con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular", precisa el doctor Matthew Nudy, del Penn State Hershey Medical Center y autor principal del estudio.



"La gravedad de los síntomas vasomotores y el número de síntomas menopáusicos en mujeres posmenopáusicas y los resultados clínicos de salud silenciosos en el ensayo clínico aleatorio de calcio y vitamina D de la Iniciativa para la Salud de la Mujer", apostilla.



"Dado que la enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres, estudios como este son invaluables", añade la doctora Stephanie Faubion, directora médica de NAMS.



"Los proveedores de atención médica deben ser conscientes de que los síntomas de la menopausia pueden ser más que una molestia benigna, y las mujeres que padecen estos síntomas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular --prosigue--. Identificar a las mujeres con alto riesgo es importante para que se puedan implementar estrategias de reducción del riesgo".