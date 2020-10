Rusia: Muertes por covid duplican con creces reportes iniciales

(Bloomberg) -- El Servicio Federal de Estadísticas de Rusia informó que 45.663 personas murieron por covid-19 entre abril y agosto, más del doble del número de muertos reportado por el equipo gubernamental de respuesta al virus.

Las últimas cifras de la agencia de estadísticas, conocida como Rosstat, incluyen las tanto muertes atribuidas directamente al nuevo coronavirus como casos en los que el virus fue catalogado como un “importante factor” que condujo al fatal desenlace.

El equipo gubernamental de respuesta al virus calcula el total de muertes en 21.475 desde el inicio de la epidemia hasta el 4 de octubre. Según esas cifras, cuya precisión ha sido cuestionada por la Organización Mundial de la Salud y expertos externos, Rusia tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo.

Pero las cifras de Rosstat ponen el número de Rusia más bien en línea con otros países con grandes brotes. Rusia ha reportado el cuarto mayor número de casos en el mundo.

Los datos de Rosstat mostraron que las muertes por covid-19 se redujeron en agosto a 7.463 frente a los 10.371 de julio.

Las muertes en los primeros ocho meses del año atribuidas a todo tipo de causas superaron en 71.700 aquellas registradas en el mismo período del año pasado, según Rosstat. Combinado con un menor número de nacimientos en el período, la mayor cantidad de muertes significa que Rusia informó una reducción de 346.900 habitantes en la población en los primeros ocho meses de 2020, un aumento de 58% en la comparación interanual.

El número de casos y muertes reportados por el equipo gubernamental de respuesta al virus ha aumentado en las últimas semanas y las autoridades han reabierto hospitales temporales y han vuelto a imponer algunas restricciones para limitar la propagación del virus.

Los peores brotes se producen en grandes ciudades como Moscú, pero la situación en general permanece bajo control, dijo el lunes el ministro de Salud del país, Mikhail Murashko, según la agencia oficial de noticias Tass.

Alexei Kudrin, titular de una agencia de auditoría del Gobierno, señaló el lunes que Rusia está experimentando una “segunda ola” del virus que hará que la contracción económica de este año sea un poco más aguda que el 3,9% que el Gobierno proyecta actualmente.

