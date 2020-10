Ruanda.- La Fiscalía pide un caso conjunto contra Rusesabagina, el héroe de 'Hotel Ruanda', y 16 supuestos milicianos

18/09/2020 Paul Rusesabagina POLITICA AFRICA RUANDA INTERNACIONAL NICOLAS MAETERLINCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Ruanda ha anunciado este lunes que presentará una imputación conjunta en el caso por terrorismo contra Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', y 16 presuntos miembros del grupo armado Frente de Liberación Nacional (FLN).



El fiscal general ruandés, Aimable Havugiyaremye, ha resaltado que pedirá además al tribunal "unir este caso con el abierto contra Callixte Nsabimana y Herman Nsengimana", ambos acusados de ser portavoces de la milicia, según ha informado el diario 'The New Times'.



"Esto es una práctica habitual, conocida como principio de conectividad de delitos, contemplada en nuestras leyes", ha manifestado. "Cuando un grupo de acusados está imputado por los mismos crímenes en el mismo lugar y momento, va en interés de la justicia que el tribunal considere estos casos a la vez", ha agregado.



Asimismo, Nsabimana había reclamado al tribunal que uniera su caso con el de Rusesabagina, argumentando que era el líder político del grupo. El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático".



Así, dijo que el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC) creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Sin embargo, la acusación rechazó esta afirmación, esgrimiendo que la mayoría de las atrocidades cometidas por el FLN ocurrieron mientras Rusesabagina era presidente del MRCD y que este tenía pleno conocimiento de ello.



Rusesabagina permanece detenido y el viernes el tribunal que juzga su caso rechazó concederle la liberación bajo fianza al considerar que existe riesgo de fuga.



El arresto de Rusesabagina, cuyas circunstancias siguen sin estar del todo claras, se conoció el pasado 31 de agosto. Su familia ha denunciado un secuestro, si bien el presidente ruandés, Paul Kagame, ha negado que fuera raptado y ha apuntado a un posible engaño para que volviera al país.



Entre los cargos presentados en su contra figuran crear y formar parte de un grupo armado irregular, financiación de terrorismo, actividades terroristas para fines políticos, conspiración para cometer actividades terroristas y ordenar actos de terrorismo.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 aprovechando sus contactos.