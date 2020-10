Rey Felipe.- Colau acudirá a la New Economy Week pero no a los actos protocolarios con el Rey

18/09/2020 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la rueda de prensa presencial y telemática, en Barcelona, Catalunya, (España), a 18 de septiembre de 2020. Según han anunciado, la capital catalana acogerá en mayo de 2021 un nuevo foro internacional sobre el futuro de los trabajos, con el objetivo de compartir experiencias sobre la evolución laboral. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que no participará en actos protocolarios con el Rey Felipe VI en su visita a la ciudad el viernes para presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW), aunque sí que acudirá a la cita empresarial.



En declaraciones a la prensa, Colau ha explicado que acudirá este martes a la inauguración, pero ha dicho que no participará en los actos protocolarios con el Rey del viernes: "En los últimos meses hemos conocido hechos muy graves que afectan a la Monarquía".



"Hemos visto como la Casa Real, de facto, reconocía que han habido malas praxis que apuntan a corrupción y a amasar una fortuna de forma poco lícita, con cuentas en el extranjero y otras opacidades", ha añadido.



En referencia al rey emérito Juan Carlos I, Colau ha afirmado que "se encuentra fugado en una dictadura, lo que no es normal en democracia", y ha considerado que la Casa Real no ha dado las explicaciones que debería a la ciudadanía.



En cambio, la alcaldesa ha calificado de "muy buena noticia" que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, venga a la ciudad con motivo de la clausura del BNEW, un nuevo congreso que llega en el mejor momento posible, según ella.



El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este mismo lunes que él no asistirá el viernes al acto.