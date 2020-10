Rey Felipe.- Campo dice que el Rey viaja el viernes a Barcelona porque "ya no es 1 de octubre" y la sentencia de Torra está dictada

30/09/2020 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, interviene durante una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 30 de septiembre de 2020. En esta sesión los populares llevan una interpelación al Gobierno para que se pronuncie sobre los "ataques" al Rey y la estrategia de "miembros del Gobierno" de Unidas Podemos para "debilitar las instituciones" del Estado. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el Rey Felipe VI viajará el próximo viernes a Barcelona para presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week porque "ya no es 1 de octubre" y, además, la sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra ya está dictada.



Campo se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Moncloa haya confirmado la asistencia del monarca y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto en la capital catalana. En concreto, se producirá dos semanas después del polémico veto del Ejecutivo a la presencia del Rey en la entrega de despachos de jueces.



Para el titular de Justicia, esta visita se "instala en la normalidad". "Es la comunidad autónoma que más ha visitado con Andalucía", ha recordado, para después señalar que, en esta ocasión, existen "elementos diferenciales" que permiten que el Rey acuda sin ningún problema.



"No es ya 1 de octubre, la sentencia se ha dictado* es una obligación de los gobernantes el crispar menos", ha apuntado Campo, que ha insistido en que la ausencia del Rey de la entrega de jueces no se produjo por un "problema de seguridad", sino para velar por la convivencia.



"Como gobernantes tenemos la obligación intentar crispar menos a la sociedad. Como Gobierno tenemos una obligación de fomentar una mejor convivencia. Y estoy convencido de que el Rey es el primero que lo quiere", ha apostillado.