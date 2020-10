Rey Felipe.- Campo dice que el Rey viaja a Barcelona porque "ya no es 1 de octubre" y la sentencia de Torra está dictada

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el Rey Felipe VI viajará el próximo viernes a Barcelona para presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week porque "ya no es 1 de octubre" y, además, la sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra ya está dictada.



Campo se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Moncloa haya confirmado la asistencia del monarca y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto en la capital catalana. En concreto, se producirá dos semanas después del polémico veto del Ejecutivo a la presencia del Rey en la entrega de despachos de jueces.



Para el titular de Justicia, esta visita se "instala en la normalidad". "Es la comunidad autónoma que más ha visitado con Andalucía", ha recordado, para después señalar que, en esta ocasión, existen "elementos diferenciales" que permiten que el Rey acuda sin ningún problema.



"No es ya 1 de octubre, la sentencia se ha dictado... es una obligación de los gobernantes el crispar menos", ha apuntado Campo, que ha insistido en que la ausencia del Rey de la entrega de jueces no se produjo por un "problema de seguridad", sino para velar por la convivencia.



"Como gobernantes tenemos la obligación intentar crispar menos a la sociedad. Como Gobierno tenemos una obligación de fomentar una mejor convivencia. Y estoy convencido de que el Rey es el primero que lo quiere", ha apostillado.



En este contexto, Campo ha afeado a quienes interpretaron el veto a Felipe VI como una muestra de desafecto por el Rey y por la monarquía por parte del Ejecutivo. "Quien quiera hacer esa interpretación torticera se está equivocando. Se entendió que había que evitar una posible crispación social", ha insistido.



EL REY "ES EL PRIMERO" QUE QUIERE UNA "MEJOR CONVIVENCIA"



Así, y para reafirmar su defensa de la Casa Real, el ministro ha afirmado que, pese a ser "mesurado en sus comentarios", el ordenamiento constitucional es "algo por lo que merece la pena luchar sin límite".



Por eso, el titular de Justicia ha vuelto a incidir en que no comparte las palabras de su compañero de gabinete, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre Felipe VI. "No es la visión del Gobierno en absoluto. Pero creo que también hay que defender el juego de la libertad de expresión", ha opinado.



Por último, Campo se ha referido de nuevo al acto de entrega de despachos a los jueces en Barcelona. Concretamente, al sonoro 'Viva el Rey' que había sido propuesto para ser coreado "con toda moderación y también con toda convicción" por el vocal del CGPJ designado a propuesta del PP José Antonio Ballestero.



"No puede molestar nunca que se grite eso. Lo que llama la atención, y soy conocedor de actos de Justicia, es que vienen marcado por la solemnidad y todo el que hay asistido a apertura tribunales sabe que es un acto milimétrico. Eso fue una desautorización del propio presidente del Consejo", ha defendido Campo.



En esta línea, el ministro ha señalado que, pese a ser un "capítulo que debe quedar en la anécdota", no deja de ser curioso que Ballestero "arrebatase la palabra" a Lesmes, el "único que la tenía" en ese momento.