Reino Unido vacunará a menos de la mitad de la población: FT

(Bloomberg) -- Menos de la mitad de la población del Reino Unido podría ser vacunada contra el covid-19, informó el Financial Times, citando a la titular del equipo de trabajo de vacunas del Gobierno.

Las personas consideradas en riesgo, como los mayores de 50 años y los trabajadores de la salud, serán el foco de atención en las iniciativas de vacunación del Gobierno, dijo Kate Bingham al periódico. Señaló que el Gobierno apuntaba a vacunar a unos 30 millones de personas, de una población total del país de cerca de 67 millones de habitantes.

“La gente sigue hablando de ‘vacunar a toda la población’, pero eso es un error”, dijo. “No habrá vacunación para personas menores de 18 años. Es una vacuna solo para adultos”.

Nota Original:U.K. to Vaccinate Less Than Half of Population, FT Says

