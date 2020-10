Rays y Atléticos parten como favoritos ante Yanquis y Astros

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 oct (EFE).- La acción vuelve este lunes a las Grandes Ligas con las Series Divisionales de la Liga Americana, en las que los Rays de Tampa Bay, campeones en la del Este, y los Atléticos, en la del Oeste, parten favoritos ante los Yanquis de Nueva York y los Astros de Houston.

Aunque jugarán en sedes neutrales, tipo "burbuja", los Rays y los Yanquis, en el Petco Park, de San Diego, y los Atléticos y Astros en la del Dodger Stadium, de Los Ángeles, lo exhibido por Tampa Bay y Oakland durante la temporada regular les dan la ventaja.

El resurgir de los Rays como un equipo ganador ha convertido su duelo contra los Yanquis en la nueva rivalidad que ha nacido en el Este de la Americana, tras el hundimiento esta temporada de los Medias Rojas de Boston.

Después de una temporada regular abreviada y, a veces, incierta de 60 partidos, la postemporada de la MLB 2020 ha comenzado siendo un éxito con su ampliación y las series de comodines, en la que la única sorpresa la dieron los Astros, que barrieron (2-0) a los Mellizos de Minnesota que tuvieron la ventaja de campo.

Pero las barridas (2-0) de los Rays ante los Azulejos y de los Yanquis frente a los Indios, cumplieron los pronósticos.

Sin el factor campo, que hubiese favorecido a los Rays y a los Atléticos, las series deberán decidirse por lo que aporte cada equipo en el diamante.

Los Rays, como equipo con mejor marca de la liga, buscará continuar con su propio dominio sobre los Bombarderos del Bronx a los que ganaron en ocho de los 10 partidos que disputaron durante la temporada regular.

Lo que confirmó el gran trabajo realizado por el piloto de los Rays, Kevin Cash, en los últimos años, y frente a los Yanquis ya tiene decidido a la rotación titular que encabezará el zurdo Blake Snell como abridor del primer partido.

Le seguirán Tyler Glasnow para el segundo, a disputarse el martes, y el encargado de lanzar en el tercero, del miércoles, será Charlie Morton.

"Llegamos confiados a la serie, sabiendo a qué rival nos vamos a enfrentar, pero seguros de lo que podemos hacer como lo demostramos durante toda la temporada regular", comentó Cash.

Mientras que los Yanquis, aunque concluyeron la temporada regular con nota perdedora, en la serie frente a los Indios recuperaron todo el poderoso potencial que tienen tanto en bateo como pitcheo.

La ofensiva logró poner 22 carreras en dos partidos ante los Indios, mientras que desde el montículo, el abridor Gerrit Cole, su gran fichaje invernal, fue dominante.

No tanto con el japonés Masahiro Tanaka, que junto con el bullpen dejaron algo que desear, debilidades que los Rays tratarán de aprovechar, olvidándose del historial de los Yanquis, el mejor en toda la historia de las Grandes Ligas y del deporte profesional en Estados Unidos, con 27 títulos de la Serie Mundial.

Los Atléticos, al igual que los Rays, completaron una gran temporada regular para desbancar a los Astros del título de la División Oeste, pero el equipo de Houston, aunque llegó a los playoffs con marca perdedora, se reencontró de nuevo con su mejor juego y dio la gran sorpresa de barrer a los Mellizos.

Ahora, en la sede de Los Ángeles, estarán de nuevo los dos equipos que durante la temporada regular no solo se enfrentaron en el diamante sino también con acciones antideportivas después que el lanzador Mike Fiers, exjugador de los Astros, los denunció sobre el robo ilegal de señales a los rivales.

El escándalo le costó a los Astros suspensiones y ser criticado, pero los jugadores encabezados por el puertorriqueño Carlos Correa, el venezolano José Altuve, George Springer y Alex Bergman han demostrado con su clase que son un equipo ganador.

Aunque los Atléticos parten como favoritos, los Astros, a pesar de la baja importante de su lanzador estelar Justin Verlander, tuvo que someterse a la operación Tommy John, mantiene a cinco abridores de calidad como son Zack Greinke, los dominicanos Framber Valdez y Cristian Javier, el mexicano José Urquidy y a Lance McCullers Jr.

La presencia del manejador Dusty Baker en la cueva de los Astros será un plus para Houston, en cuanto a experiencia en partidos de playoffs, como demostró ante los Mellizos.

Mientras que los Atléticos, que sufrieron ante los Medias Blancas, en la serie de comodines, que al final ganaron 2-1, tendrán que mantener su mejor rendimiento como equipo y aprovechar al máximo la ventaja que poseen en el bullpen para decidir en los partidos igualados.