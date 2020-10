Papa Francisco.- El Papa advierte de "la ganancia a cualquier costo" a los dirigentes de la Caja de préstamos de Italia

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)



El Papa Francisco ha advertido de "la ganancia a cualquier costo" que "hace esclavo al hombre" a los dirigentes y al personal de la Caja de depósitos y préstamos de Italia, a quienes ha recibido en audiencia este lunes 5 de octubre, en el Aula Pablo VI del Vaticano.



"El pensamiento cristiano no se opone por principio a la perspectiva de la ganancia, sino que se opone a la ganancia a cualquier costo, a la ganancia que olvida al hombre, lo hace esclavo, lo reduce a una cosa entre las cosas, a una variable de un proceso que no puede controlar de ninguna manera o a la que no puede oponerse de ninguna manera", ha dicho el Papa.



Al saludar a los miembros de esta institución financiera italiana, el Pontífice ha recordado que ya han pasado 170 años de su nacimiento y les ha invitado a reflexionar sobre lo que se necesita para un verdadero desarrollo.



"Pensemos en los desafíos producidos en el campo social y económico por la grave pandemia aún en curso. Pensemos en fenómenos con repercusiones muy importantes, como el declive de ciertas formas de producción, que necesitan una renovación o una transformación radical", ha precisado Francisco.



También les ha exhortado a pensar en los cambios que se han producido en la forma en que se compran y venden los bienes, "con el riesgo de concentrar el comercio y la comercialización en manos de unas pocas realidades de dimensión mundial" y esto, ha añadido, "en detrimento de las peculiaridades de los territorios y de las competencias profesionales locales, tan típicas de la realidad italiana y europea".



Según ha precisado el Pontífice, la gestión de los negocios siempre requiere de todos "una conducta justa y clara que no ceda a la corrupción". "Incluso en el campo de la economía y las finanzas, la recta intención, la transparencia y la búsqueda de buenos resultados son compatibles y nunca deben separarse", ha puntualizado.