OMS: 10% de la población mundial habría tenido coronavirus

GINEBRA (AP) — El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que las “mejores estimaciones” de la agencia indican que aproximadamente 1 de cada 10 personas en todo el mundo podrían haberse infectado ya de coronavirus —más de 20 veces el número de casos confirmados_, y advirtió que se avecina un período difícil.

Durante una reunión de la junta ejecutiva de 34 miembros de la OMS centrada en el COVID-19, el doctor Michael Ryan dijo que las cifras varían de zonas urbanas a rurales, y entre diferentes grupos, pero en última instancia ello significa que “la gran mayoría del mundo sigue en riesgo”. Indicó que la pandemia seguirá evolucionando, pero que existen herramientas para suprimir los contagios y salvar vidas.

“Se han evitado muchas muertes y es posible proteger muchas vidas más”, señaló Ryan. Junto a él estaba su jefe, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que poco antes encabezó un minuto de silencio en honor de las víctimas, al igual que una ronda de aplausos para los trabajadores de salud que han luchado para salvarlas.

Ryan dijo que el sureste de Asia enfrenta un aumento en los casos, al igual que en Europa y el este del Mediterráneo, mientras que las situaciones en África y el Pacífico occidental son “más bien más positivas". Sin embargo, dijo que en general el mundo está “encaminándose hacia un período difícil”.

“La enfermedad continúa extendiéndose. Está aumentando en muchas partes del mundo”, les dijo Ryan a los representantes de los gobiernos que forman la junta ejecutiva y proporcionan gran parte de los fondos de la OMS. “Nuestros mejores cálculos actuales nos dicen que aproximadamente 10% de la población mundial podría haber sido infectada por este virus".

La estimación —que equivaldría a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de unos 7.600 millones— supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, ahora con más de 35 millones en todo el mundo. Los expertos han dicho desde hace tiempo que el número de casos confirmados está muy por debajo cifra real.

Ryan no dio detalles sobre el cálculo. La doctora Margaret Harris, portavoz de la OMS, dijo que está basado en un promedio de estudios de anticuerpos efectuados en todo el mundo. Advirtió que el hecho de que el 90% de los habitantes del planeta no se han infectado significa que el virus tiene la “oportunidad” de extenderse aún más “si no actuamos para detenerlo” con medidas como el rastreo de contactos por parte de las autoridades de salud.

Durante sus declaraciones, Tedros dijo que “la pandemia subraya la importancia fundamental de invertir en salud pública y atención médica primaria".