Olimpia se lleva el premio de consolación de un torneo dominado por el Ciclón

Jugadores de Olimpia reclaman una acción al árbitro Julio Quintana (c) hoy, en un partido del torneo Apertura paraguayo entre Olimpia y Guaireña FC en el estadio en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 4 oct (EFE).- Olimpia se amarró al premio de consolación de este Apertura, tras conquistar cuatro torneos consecutivos, al empatar a un gol este domingo ante Guaireña y con ello lograr un segundo puesto al que también aspiraba Libertad, que no consiguió ante Guaraní los tres puntos que necesitaba para ese objetivo.

La segunda plaza era el único trofeo por el que pugnaban dos equipos que salieron a por el titulo desde un principio, pero que en el último tercio se vieron sobrepasados por Cerro Porteño, que se proclamó campeón del Apertura una fecha antes.

A Olimpia le bastaba con ganar en su casa ante Guaireña para asirse al puesto de escolta, pero se debió de conformar con un empate que fue el mejor de los males.

Y es que Guaireña se adelantó en el minuto siete con un gol de Santiago Salcedo, la figura de los visitantes, y que pudo haber adelantado al equipo de Villarrica de no haber sido por el guardameta Librado Azcona, que detuvo un penalti.

La máxima pena fue sancionada tras la expulsión del defensa colombiano Sergio Otálvaro, que dejó al Decano toda la segunda parte con diez.

Pese a esa diferencia numérica, el Olimpia fue a por una igualada que llegó gracias a Néstor Cámacho, en su novena diana de este Apertura,

El conjunto que dirige Daniel Garnero se echó hacía adelante con un Roque Santa Cruz comandando la nave, pero con más garra que puntería, la tónica en este Apertura de un Olimpia que nunca se acercó al nivel de los últimos cuatro torneos.

El empate dejó a Olimpia a 45 puntos y a la espera del resultado de Libertad, con un punto menos y con la escolta asegurada de haber doblegado a Guaraní.

Las cosas fueron bien para el Gumarelo en la primera mitad, en la que dominó y vio recompensado su juego con un gol de Blas Cáceres en el 24.

No obstante, el Aborigen de Gustavo Costas igualó en el 55, de gol de Walter Clar, y a partir de ahí se hizo con las riendas, recuperando la imagen del equipo que esta semana clasificó a octavos de la Libertadores, al vencer a domicilio al argentino Tigre (1-3).

El Libertad de Gustavo Morínigo intentó el gol de la victoria pero se quedó en el tercer puesto de la tabla, a uno de Olimpia y a seis de Cerro Porteño.

Una posición que no se avistaba en la primera parte del torneo, previa al parón por el COVID, en el que Libertad fue el líder indiscutible para luego decaer en una crisis que provocó la renuncia de Ramón Díaz a escasas jornadas de finalizar el Apertura.

Empate a un gol fue también el resultado entre Cerro Porteño y San Lorenzo, el sábado, con el que el Ciclón selló un torneo del que se proclamó campeón en la anterior jornada, la vigésimo primera.

El técnico Francisco Arce dio descanso a gran parte del bloque de fijos para conceder minutos a futbolistas como el veterano Nelson Haedo, que pudo así celebrar su partido número cien con la camiseta del equipo de Barrio Obrero.

No obstante el resultado, Cerro Porteño cierra una exitosa marcha que comenzó al reinicio del Apertura, tras el parón por el coronavirus, sumando 14 partidos invicto, con once victorias.

En el cómputo final, los de Arce sumaron 50 puntos y llevaron a las vitrinas de la Nueva Olla el campeonato número 33.

Al fenecido Apertura seguirá el Clausura, a partir del 16 de octubre, en el que se definirán los descendidos y los que compitan en Libertadores y Sudamericana.

El Clausura se celebrará en versión reducida y con liguilla, debido al parón de casi seis meses por la cuarentena que afectó al primero de los dos torneos de Paraguay.