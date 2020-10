Muere el diseñador Kenzo, a los 81 años, por Coronavirus

MADRID, 5 (CHANCE)



Kenzo Takada, conocido simplemente como "Kenzo", fallecía ayer en París a los 81 años dejando un poco huérfano al mundo de la moda. El diseñador japonés, que siempre será recordado por su elegancia y sus característicos estampados florales, ha muerto a causa de Coronavirus, como tantos otros rostros conocidos desde que empezó la pandemia del Covid a comienzos de año.



El creador japónés, que se retiró en el año 1999, gozaba de un buen estado de salud pero no ha podido superar las complicaciones derivadas del temible virus, a causa del que llevaba varios días ingresado en el Hospital Americano Neully-Sur-Seine de París, ciudad en la que llevaba instalado desde la década de los 60 y dónde consiguió su sueño de triunfar en el mundo de la moda.



Felipe Oliveira, director creativo de Kenzo - firma que pertenece al grupo LVMH desde 1993 - en la actualidad, se ha despedido del modisto a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento del Sr. Kenzo Takada. Su asombrosa energía, bondad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu afín vivirá para siempre. Descanse en paz, Maestro".



El portavoz oficial de la firma señalaba, además, que "el creador japonés nunca ha dejado de celebrar la moda y el arte de vivir". Con Kenzo y su personal, sensible y elegante concepto de la moda - fue de los pocos que elevó la moda oriental a la categoría de alta costura - se va un creador único que, pese a llevar retirado 21 años, nunca dejó de ser considerado como uno de los grandes modistos de la época dorada de la alta costura.