Ministro de Salud recuerda que el coronavirus sigue "muy vigente" en Paraguay

En la imagen, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 5 oct (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, advirtió este lunes que el coronavirus sigue "muy vigente" en el país e insistió en el mantenimiento de las medidas sanitarias, tras los malentendidos surgidos a raíz de la entrada en vigor de la Fase 5, que permitió la reactivación de casi todos los sectores.

"Tenemos por delante mucho tiempo de convivencia con el virus, incluso con vacunas o tratamientos que sean exitosos todos debemos ir acostumbrándonos a vivir de esta manera con este virus", expresó el ministro en una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente, Mario Abdo Benítez.

Mazzoleni reconoció que para su cartera habría sido "mucho más cómodo" mantener una cuarentena total pero no era "una estrategia realista", de ahí que el Ejecutivo apostara por la reactivación casi total del país.

"La perspectiva de salud pública es bastante más amplia, de salud mental, componentes socioeconómicos (...) no podemos estar en cuarentena permanente", agregó el ministro.

Además basó esta decisión en la estabilización de las cifras de contagios y fallecidos de las últimas semanas, aunque insistió en que "no ha parado la epidemia" y eso obliga a la ciudadanía a seguir cuidándose, ya que el sistema de salud "todavía está muy exigido".

También solicitó a todos los sectores que desde este lunes pueden volver a operar que respeten todas las medidas y protocolos porque de no ser así será "el propio rubro el que va a ser perjudicado".

En cuanto a la vuelta a las clases, el ministro reconoció que las autoridades están "esperando ver cómo se comporta la epidemia hasta fin de año".

Las autoridades paraguayas están "viendo muy en detalle" cómo están actuando otros países con la vuelta a clase para aprender de sus errores y tratar de "perfeccionar protocolos".

"No está dicha la última palabra en términos de lo que tiene que ver con la educación", recalcó el ministro.

Mazzoleni avanzó que el Ejecutivo también estudia reabrir las conexiones aéreas con otros países de la región y Europa, y no descartó que se produzca antes de finales de octubre, aunque la decisión también depende de Cancillería y de la Dirección General de Migraciones.

Paraguay registró el primer caso de coronavirus el pasado 7 de marzo y, hasta la fecha, el número de contagios asciende a los 44.182 positivos y 929 fallecidos, según los datos del Ministerio de Salud.