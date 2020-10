México.- López Obrador pide a la oposición que "no coma ansia" ya que en dos años hay elecciones y consulta revocatoria

03/10/2020 Manifestación celebrada en el caso antiguo del centro de Ciudad de México contra el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido este domingo a la oposición molesta "porque ya no hay corrupción" que "no coma ansia", pues el año que viene habrá elecciones y él se someterá en 2022 a un proceso revocatorio. POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL MARIANA BAE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido este domingo a la oposición molesta "porque ya no hay corrupción" que "no coma ansia", pues el año que viene habrá elecciones y él se someterá en 2022 a un proceso revocatorio.



"Ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda. Nosotros queremos cambiar, queremos transformar, entonces esas diferencias de fondo se pueden resolver por la vía democrática", ha dicho López Obrador durante un acto en Sonora.



"Soy demócrata. En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita. Acepto esas reglas", ha remarcado.



"Lo único que le pido a los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción, lo único que les pido es que no coman ansias, que se sigan preparando para la vía pacífica", ha dicho el presidente mexicano, quien ha subrayado también que él se someterá a la consulta revocatoria en 2022.



En ese sentido, el mandatario se ha mostrado muy optimista de cara a esos comicios, ya que ha asegurado que su Gobierno cuenta, según las encuestas, con un 70 por ciento de los apoyos.



"En tanto nos apoye el pueblo vamos a seguir, según las encuestas nos está apoyando el 70 por ciento, no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en lo fundamental, atender, servir al pueblo y llevar adelante la transformación de la vida pública", ha enfatizado.



López Obrador ha aprovechado su intervención de este domingo para lanzar nuevamente críticas contra la oposición, a la que acusa de haber callado "como momias" durante los años que ellos al mando el país marchaba a la deriva, pero ahora gritan como pregoneros".



Después de dos semanas de protestas y acampadas en algunos puntos del país, en especial en el casco histórico del centro de la capital, Ciudad de México, contra su gestión, López Obrador ha insistido una vez más en que los manifestantes podrán continuar con sus reivindicaciones, pues en su Gobierno no hay represión, ha dicho.