México.- El 'Financial Times' llama a López Obrador "caudillo autoritario" y éste responde que haga autocrítica

El diario británico 'Financial Times' ha criticado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al que ha calificado de "caudillo autoritario". En respuesta, el mandatario mexicano ha emplazado al diario a hacer "autocrítica" por haber apoyado la implantación del modelo neoliberal en México.



Para el 'FT', López Obrador "concentra cada vez más poder en sus manos y la mayoría de las grandes decisiones son sólo suyas". "Se está convirtiendo en un caudillo autoritario como el que la región esperaba fuera cosa del pasado", ha señalado en el editorial de este lunes, titulado "López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica".



El periódico reconoce la clara victoria de López Obrador en las elecciones de 2018 con una propuesta de "transformación" radical, pero ello no implica "un mandato para desmantelar las instituciones". Como ejemplo pone cómo la Suprema Corte mexicana decidió el pasado jueves que es constitucional el plan de López Obrador para convocar a un referéndum sobre si enjuiciar a expresidentes.



"Cuando un presidente exige lealtad ciega a los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide una votación del pueblo para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el cuerpo electoral independiente y avergüenza en público a quienes lo critican. Hay buenas razones para sentir miedo", comienza el editorial.



En el aspecto económico, el 'FT' apunta a que el crecimiento se detuvo en el primer año de gobierno de López Obrador y se prevé que la recesión económica del país, este año, sea "la peor de cualquier gran país de Latinoamérica, a excepción de Argentina".



También alude a la situación de los periodistas. "Los que no están de acuerdo con el presidente pueden esperar ser nombrados, acusados de estar 'al servicio de regímenes autoritarios y corruptos' que lo precedieron y requeridos de dar una disculpa", apunta.



Los ambientalistas que critican sus proyectos, como el del Tren Maya, añade, "son descritos como lacayos contratados por el extranjero". Todas estas medidas, subraya el diario, se producen en un país cuya democracia ya era frágil y cuyos órganos públicos ya eran débiles, "legado de años de poder presidencial sin límites y de predominio de un solo partido político".



"A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda economía más grande de Latinoamérica se arriesga a regresar a un pasado más pobre, más oscuro y represivo, uno habitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás", ha remachado.



RÉPLICA DE AMLO



En respuesta, López Obrador ha afirmado que el periódico debería de pedir disculpas a México y al mundo en lugar de cuestionar su proyecto de transformación. "El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo y ese modelo ha fracasado", ha afirmado.



"En vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en el económico, en lo social, en lo político, debería de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero porque la crisis se produjo por el modelo neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar solo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo. Eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal", ha argumentado.



El mandatario mexicano ha indicado que la pandemia de la COVID-19 ha precipitado el fracaso del modelo económico neoliberal que ya estaba "tocado afectado y la pandemia lo terminó de destruir".



"El 'Financial Times' como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían señalar y hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal, no hacen eso y siguen apostando a querer mantener privilegios, la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro", ha remachado.