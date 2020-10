México.- Casa de México en España celebra su segundo aniversario con un otoño novohispano con dos exposiciones gratuitas

30/09/2020 Casa de México en España celebra su segundo aniversario con un otoño novohispano con dos exposiciones gratuitas . Casa de México en España celebra su segundo aniversario con un otoño novohispano y dos exposiciones que se podrán disfrutar de forma gratuita hasta el próximo 14 de febrero. CULTURA CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La institución cumple dos años de seguir contribuyendo al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la relación bilateral a través de promover el mayor conocimiento de México en España en temas culturales, de negocios, de emprendimiento, turísticos, gastronómicos y de desarrollo comunitario. Todo esto a través de la vinculación de la sociedad civil, al Gobierno y al sector privado.



Con motivo de su segundo aniversario, Casa de México transforma sus salas en vitrinas, que exponen piezas fabricadas con plata y piedras preciosas y semipreciosas, así como con técnicas de concha nácar que cuentan historias de la Nueva España a través de dos exposiciones: 'Biombos y castas, pintura profana de la Nueva España' y 'Plus ultra, lo común y lo propio en la platería religiosa novohispana'.



En la primera exposición, se presentan cinco biombos novohispanos: mobiliario de gran formato y origen oriental, pintado por pinceles novohispanos con retratos, naturaleza, relatos históricos y mitológicos, paisajes y otras temáticas profanas.



"Nos entusiasma vestirnos de gala para nuestro segundo aniversario y dar la bienvenida a dos exposiciones extraordinarias que trasportarán a nuestros visitantes al pasado, a miles de kilómetros de aquí", ha señalado la directora general de Casa de México en España, Ximena Caraza Campos.



Asimismo, ha resaltado que la "versatilidad" de sus salas permite albergar piezas que manifiestan temas como el mestizaje y castas que retratan a la sociedad novohispana.



""Nos esforzamos por reunir pinturas, obras de platería religiosa y biombos que nunca han viajado fuera de México. Estoy segura de que todos aprenderán y se sorprenderán al visitarnos", ha asegurado Caraza Campos.



La exposición también incluye 31 pinturas de castas, obras destinadas a dejar constancia de las mezclas posibles entre los diferentes integrantes de la estructura social novohispana.



La muestra centra su atención en seleccionados ejemplos de esa otra parte de pintura novohispana, la no religiosa, cultivada por los mismos pinceles dedicados a los temas divinos, pues aquí lo que vemos son escenas de historia, saraos, mitología* y en las castas, la representación de personas de condiciones diversas en sus ambientes, llevando a cabo sus tareas entre objetos cercanos", ha explicado el comisario Pedro Ángeles Jiménez.



En la selección 'Plus ultra, lo común y lo propio en la platería religiosa novohispana', se ofrece un novedoso recorrido por diferentes conjuntos de las dádivas de plata que, tras la prosperidad alcanzada por los indianos, se convirtieron en símbolo de su unión emocional con las parroquias de la tierra donde su viaje comenzó y de la fe que fue sustento espiritual ante los riesgos de su travesía.



En este muestra, se propone "ir un poco más allá" para buscar los elementos que las singularizan y las hacen destacar como aportaciones mexicanas.



Las exhibiciones se acompañan de una agenda de actividades que introduce más aún en el contexto de la Nueva España: conferencias, veladas novohispanas, talleres gastronómicos y un curso sobre órdenes religiosas en el Nuevo Mundo.