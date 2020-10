Malí.- Mueren diez personas en combates entre Estado Islámico y la rama de Al Qaeda en Malí

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos una decena de personas han muerto en enfrentamientos registrados en Malí durante los últimos días entre el grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y la filial de Al Qaeda en el país africano, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).



Según las informaciones recogidas por el diario maliense 'L'Independant', los enfrentamientos estallaron el 1 de octubre en la zona de Tagaterte, al noroeste de la ciudad de Indélimane, y se han saldado con importantes bajas entre las filas de ISGS.



Los combates entre ambos grupos se han sucedido durante los últimos meses, especialmente en la región de Ménaka y las zonas fronterizas con Burkina Faso, donde también opera ISGS. Estado Islámico reconoció en mayo por primera vez combates con Al Qaeda en esta zona del continente y describió a los miembros del JNIM como "apóstatas".



Los combates se enmarcan en las crecientes tensiones entre las ramas de ambos grupos yihadistas, que hasta entonces habían mantenido un entendimiento, si bien no una cooperación total a la hora de llevar a cabo ataques. El Sahel era hasta entonces una excepción a la lucha entre ambos grupos en otros países.



El argumento esgrimido por Estado Islámico para enfrentarse a la filial de Al Qaeda que lidera Iyad ag Ghali fueron las supuestas negociaciones entabladas entre este grupo y el Gobierno maliense. El entonces presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, anunció en febrero su disposición a hablar tanto con Ag Ghali como con Amadou Koufa, ambos de nacionalidad maliense, para poner fin a la violencia.



Desde entonces, no ha habido más noticias sobre eventuales contactos y JNIM ha reivindicado varios ataques contra las fuerzas de seguridad malienses. Además, aunque no ha habido reivindicación oficial, se sospecha que la 'katiba' Macina de Koufa está detrás del secuestro del líder de la oposición, Soumaila Cissé, el pasado 25 de marzo.