Luis Enrique no cubre la ausencia de Fabián

El centrocampista español Fabián Ruiz (i) disputa un balón con el alemán Toni Kroos (d), durante un partido de la Liga de Naciones, el pasado mes de septiembre. EFE/EPA/Philipp Guelland/Archivo

Madrid, 5 oct (EFE).- El seleccionador español Luis Enrique Martínez ha decidido no cubrir la baja del centrocampista del Nápoles, Fabián Ruiz, en cuarentena tras varios contagios por coronavirus en su club, y deja su lista de convocados en 24 internacionales que se concentrarán durante la mañana de este lunes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La situación que vive el Nápoles, que el domingo no se pudo enfrentar al Juventus en la Liga italiana tras el positivo de dos jugadores más un miembro del personal, impide acudir a Fabián a la llamada de la selección española para el partido amistoso ante Portugal más los de Liga de Naciones contra Suiza y Ucrania.

Es la segunda baja que sufre Luis Enrique de una convocatoria inicial más amplia de lo normal, de 25 jugadores, por si se daban este tipo de situaciones.

La primera, por la lesión de rodilla de Dani Carvajal, la decidió suplir llamando a Sergi Roberto pero en esta ocasión el seleccionador entiende que tiene cubierta la zona de Fabián y ha decidido no citar a ningún jugador en su lugar.