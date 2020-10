Los nuevos contagios de coronavirus se disparan en Bélgica

Un sanitario prepara un test de Covid-19 en el aeropuerto de Bruselas, Belgica. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 5 oct (EFE).- Los nuevos contagios de coronavirus se están disparando en los últimos días en Bélgica, y en Bruselas en particular, pese a que recientemente las autoridades sanitarias pensaban que se estaba llegando a una meseta en la curva belga de positivos por Sars-CoV-2.

"Desgraciadamente, la estabilización esperada ya no es noticia. Al contrario, constatamos un aumento neto en el número de casos en todas las provincias y en todos los grupos de edad", declaró en rueda de prensa uno de los portavoces del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Yves Van Laethem.

La media semanal de nuevos positivos al día en Bélgica se eleva a 2.103 entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, un aumento del 32 % respecto a la semana precedente, según las cifras comunicadas este lunes. En las últimas 24 horas los nuevos positivos ascendieron a 2.612 casos.

La incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días (entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre) ha alcanzado los 225,5 casos, un avance del 80 % respecto al período precedente.

"El número de fallecidos se ha doblado en una semana. Hemos pasado de 5 a cerca de 10 al día", agregó Van Laethem.

La tasa de positividad en el conjunto de Bélgica se sitúa en 6,7% de media, por encima del 5 % que las autoridades consideran preocupante, y en Bruselas alcanza el 12,7 %.

El incremento de casos en Bélgica se produce mientras que en países fronterizos como Francia o Países Bajos la situación también ha empeorado en las últimas fechas, lo que ha llevado a las autoridades nacionales a aplicar medidas de contención.

Por su parte, las autoridades belgas relajaron hace dos semanas algunas medidas, como la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos exteriores, si bien recomendaron que no se mantuvieran más de 5 contactos cercanos al mes con personas de fuera del hogar, privilegiar el teletrabajo, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia.

Sin embargo, dos días después las distintas administraciones de la ciudad de Bruselas decidieron reforzar las suyas, obligando a los bares y restaurantes a cerrar una hora antes y prohibiendo la prostitución.