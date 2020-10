Lavrov: el Nuevo START morirá por las condiciones inaceptables de EEUU

EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Moscú, 5 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que el último tratado de desarme estratégico, el Nuevo START, morirá por las condiciones inaceptables presentadas por Estados Unidos.

"Ahora morirá el último tratado de desarme de armas estratégicas ofensivas, porque las condiciones que (Estados Unidos) ha presentado son absolutamente unilaterales, no toman en cuenta nuestros intereses", dijo Lavrov, citado por Interfax en una reunión con representantes de la Asociación Europea de Negocios en Moscú.

El jefe de la diplomacia rusa añadió que EEUU tampoco tiene en consideración "la experiencia de muchos decenios cuando los armamentos se hallaban bajo control, para satisfacción general".

Las declaraciones de Lavrov coincidieron con la reunión que celebran hoy en Helsinki los negociadores ruso, el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, y estadounidense, el embajador Marshall Billingslea, en continuación de la que mantuvieron en Viena el 17 y 18 de agosto.

El Nuevo START, firmado en 2010, limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, en tierra, mar o aire y expira en febrero del próximo año.

En una entrevista el mes pasado al diario ruso Kommersant, Billingslea insistió en la adopción por parte de los presidentes de ambas potencias de una declaración conjunta antes de hablar de una extensión del tratado.

Además, se pronunció a favor de incluir a China en un nuevo tratado y demanda que ello quede reflejado ya en un acuerdo marco con Moscú.

"Este es un asunto en el que estamos en pleno desacuerdo con los estadounidenses. Creemos que China debe de manera y soberana adoptar las decisiones apropiadas", señaló Riabkov en una reciente entrevista también con Kommersant.

El negociador ruso destacó que si China muestra interés en este formato Moscú no pondrá objeciones, pero su participación no puede ser obligatoria.