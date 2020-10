Las cartas que exploran la vida literaria de Clarice Lispector en su centenario

Una pareja observa el mar junto a una estatua de la escritora ucraniana-brasileña Clarice Lispector, en la playa de Leme el 3 de octubre de 2020 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão

Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- Un libro con 284 cartas enviadas por Clarice Lispector (1920-1977) a familiares y amigos lanzado este mes en Brasil explora, en el año de su centenario, la rica trayectoria literaria de la escritora brasileña, considerada como una de las más voces femeninas más importantes del siglo XX.

"Todas as cartas" (Todas las cartas), que la editora Rocco distribuyó en las librerías esta semana, seleccionó las misivas -de ellas casi medio centenar inéditas- que permiten entender la transformación como escritora de Lispector, procedente de una familia judía ucraniana que emigró a Brasil huyendo de la guerra civil que estalló por el triunfo de los bolcheviques.

La obra de la escritora ganó en los últimos años una nueva lectura en las redes sociales, en las que frases de sus libros suman millones de intercambios.

El nuevo libro, publicado como uno de los homenajes en el año en que la escritora nacida el 10 de diciembre de 1920 cumpliría 100 años, reúne cartas que la autora de novelas como "La pasión según G. H.", "La hora de la estrella" y "Cerca del corazón salvaje" envió al comienzo de su carrera a ya reconocidos escritores y las que, en sus últimos años, intercambió con aspirantes a autores.

"Todas las Cartas ofrece una síntesis del recorrido literario y biográfico de la escritora", dijo a Efe la profesora Teresa Montero, una de las principales biógrafas de Lispector y que fue responsable por los comentarios incluidos en el nuevo libro.

Según la especialista, la obra es un marco en la bibliografía de Lispector por repasar cuatro décadas de su vida literaria, entre los años 40 y los 70, y reflejar las ideas que intercambiaba con varios de los principales escritores brasileños de su época, como João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, Lygia Fagundes Teles, Nélida Piñon, Otto Lara Resende, Ledo Ivo y Oscar Mendes, entre otros.

"Su generosidad con los jóvenes escritores está registrada en las cartas inéditas a Mora Fuentes y a Augusto Ferraz. En una de las cartas a este último se revela cómo fue convencida a viajar a Recife (la ciudad de su infancia) en 1976, un año antes de morir. Ese viaje de regreso a su infancia fue fundamental para motivarla a escribir 'A Hora da Estrela'", uno de sus principales obras, explicó.

FAMILIARES Y BIÓGRAFOS AYUDARON A SELECCIONAR LAS CARTAS

Las cartas que ayudan a entender la trayectoria literaria de Lispector fueron fruto de una larga investigación de la periodista Larissa Vaz, que recibió la ayuda para la selección tanto de los biógrafos como de la familia de la escritora.

Gran parte de las cartas corresponde al período de dos décadas en que la escritora vivió en el extranjero como cónyuge de un diplomático brasileño.

"Entre las misivas escritas en Berna (Suiza), por ejemplo, se destacan las cartas inéditas que le envió a Joao Cabral de Melo Neto. Ambos comparten impresiones sobre el oficio literario, las angustias, las búsquedas y la admiración mutua", explicó Montero, autora de obras como "Eu sou uma pergunta: Uma biografia de Clarice Lispector" y "O Rio de Clarice".

La mayor parte de las cartas seleccionadas, unas 150, son las que intercambió son sus hermanas, "que son las que la conectan con Brasil y cuya presencia es fundamental para ayudarle a soportar el exilio" voluntario de 16 años, agregó.

"Todas as Cartas", según la biógrafa, también es el testimonio de una mujer que enfrentó muchas dificultades para convertirse en escritora, algo fuera de lo común en el Brasil de entonces.

"Ella tuvo que romper esa barrera. Una mujer trabajando en la redacción de una revista en la época era muy raro. Clarice fue una mujer moderna en el sentido de que cursó derecho en una universidad en que la mayoría de los alumnos eran hombres, y circuló por ambientes predominantemente masculinos, incluso el diplomático, ya que su marido era embajador", afirmó.

UNA MISIVA SOBRE LAS DIFICULTADES DE LAS ESCRITORAS

"En una de las cartas que escribió a Lydia Fagundes Telles, Clarice explica muy bien cómo ella y las demás escritoras se sentían en un mundo literario hecho por hombres", dijo Monteiro, quien recordó que la Academia Brasileña de las Letras (ABL) admitió a la primera mujer como miembro tan sólo en 1977, el año de su muerte.

La enorme y rica correspondencia de Lispector ya había nutrido otros tres libros: "Cartas Perto do Coração" (2001), organizada por el escritor y amigo Fernando Sabino, "Correspondências" (2002) y "Minhas Queridas" (2007), estas dos últimas organizadas por Montero.

Bautizada como Haia Pinkhasovna en una Ucrania en guerra, Lispector llegó a Brasil con 2 años por la decisión de su familia de huir de la persecución a los judíos y es considerada por algunos críticos como la principal escritora judía desde Franz Kafka.

Su primer libro, "Cerca del corazón salvaje" (1943), anticipó una carrera en ascenso en la que ofreció desde novelas muy introspectivas, como "La pasión según G. H.", hasta obras más dinámicas y que ganaron versión cinematográfica, como "La hora de la estrella".

Pero en los textos en los que más refleja su personalidad son sus cuentos, como "La búsqueda de la dignidad" y "La imitación de la rosa", todos protagonizados por mujeres domesticadas.

Pese a que murió prematuramente un día antes de cumplir 57 años (9 de diciembre de 1977) víctima de cáncer de ovario, y a que es comparada a grandes figuras del siglo XX como Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre o James Joyce, su obra ganó un nuevo impulso y nuevas lecturas en el siglo XXI gracias a internet.

Una simple búsqueda en Google permite contar referencias a cerca de siete millones de páginas en la red, en la mayoría con citas retiradas de su obra y compartidas por internautas.

Carlos A. Moreno