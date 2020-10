La reacción de la Infanta Elena a la nueva entrevista de Corinna Larsen hablando del Rey Juan Carlos

04/09/2020 La Infanta Elena, en el tanatorio de Jaime Carvajal y Hoyos POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Corinna Larsen lo ha vuelto a hacer. Después de conceder, en el mes de agosto, unas controvertida entrevista a la cadena británica BBC, en la que hablaba como nunca lo había hecho de su relación sentimental con el Rey Juan Carlos, la alemana ha hablado ahora con "Ok diario" en exclusiva para seguir su particular campaña de acoso y derribo contra el monarca, a quien sin embargo la empresaria asegura que tiene cariño.



Mientras Don Juan Carlos continúa en Abu Dabi - al margen de la polémica en la que está inmerso desde hace unos meses - y la Casa Real guarda un tenso silencio sobre Corinna y sus últimas declaraciones, la Infanta Elena continúa con su día a día intentando ignorar las bombas de la alemana, que entre otras cosas sostiene que la fortuna del emérito asciende a 2000 millones de euros y que Don Felipe no dijo nada porque se benefició toda la vida de ello.



La primogénita de Don Juan Carlos, muy seria, ha salido de su domicilio para acudir a su puesto de trabajo intentando ocultarse en el interior de su vehículo y sin querer pronunciarse acerca de cómo han sentado en su familia las últimas y explosivas declaraciones de la examiga entrañable de su padre, Corinna Larsen.