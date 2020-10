La íntima celebración del primer cumpleaños del Duque de Alba como abuelo

04/10/2020 Carlos Fitz-James Stuart ha celebrado con una comida con sus hijos, sus nueras y su hermano Fernando, su 72 cumpleaños. MADRID, 5 (CHANCE) El Duque de Alba cumplió 72 años el pasado viernes, pero no fue hasta este domingo cuando lo celebró, en familia y en la intimidad, con sus dos hijos, sus nueras y su hermano Fernando Martínez de Irujo. Feliz de poder festejar este día tan especial pese a las restricciones impuestas por la Covid-19, Carlos Fitz-James Stuart reunió en un céntrico restaurante madrileño a sus hijos Fernando, Duque de Huéscar y Carlos, Duque de Osorno, acompañados, como no podía ser de otra manera, por sus parejas, Sofía Palazuelo y Belén Corsini. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



El Duque de Alba cumplió 72 años el pasado viernes, pero no fue hasta este domingo cuando lo celebró, en familia y en la intimidad, con sus dos hijos, sus nueras y su hermano Fernando Martínez de Irujo. Feliz de poder festejar este día tan especial pese a las restricciones impuestas por la Covid-19, Carlos Fitz-James Stuart reunió en un céntrico restaurante madrileño a sus hijos Fernando, Duque de Huéscar y Carlos, Duque de Osorno, acompañados, como no podía ser de otra manera, por sus parejas, Sofía Palazuelo y Belén Corsini.



La gran ausente en la comida familiar fue la recién llegada a la familia, la pequeña Rosario. La hija de Fernando y Sofía - que está a punto de cumplir un mes - se quedó en casa mientras sus padres celebraban el que sin duda se ha convertido, gracias a ella, en uno de los cumpleaños más especiales de su abuelo, el Duque de Alba.



El propio Carlos Fitz- James Stuart bromeaba tras la comida, asegurando que el mejo regalo no había sido su primera nieta sino la numerosa presencia de prensa congreaga a las puertas del restaurante madrileño donde reunió a sus hijos, sus nueras y su hermano pequeño, Fernando.



- CHANCE: Buenas tardes, felicidades



- CARLOS: Gracias



- CH: ¿Cómo está?



- CARLOS: Pues muy bien, con un año más que el año pasado



- CH: ¿Le han hecho muchos regalos?



- CARLOS: Sí, sí



- CH: El mejor regalo la nieta ¿no?



- CARLOS: No, el mejor regalo (se ríe), todos estos señores ¿dónde está mi regalo?