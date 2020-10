Irak.- Impactan dos proyectiles en los alrededores del aeropuerto de Bagdad en un nuevo ataque contra las instalaciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos dos proyectiles impactaron a última hora del domingo en los alrededores del aeropuerto de la capital de Irak, en un nuevo ataque contra las instalaciones que en esta ocasión se saldó sin víctimas, según han confirmado este lunes las autoridades.



La Célula de Seguridad de Medios ha detallado a través de su cuenta en la red social Twitter que uno de los proyectiles impactó cerca del Hotel Babylon, mientras que el segundo lo hizo "cerca" de las oficinas de Iraqi Airways, destruyendo un vehículo.



"Los grupos terroristas criminales han atacado otra vez a civiles y sus áreas de residencia", ha denunciado, antes de recordar que el 28 de septiembre murieron seis civiles tras impactar en su vivienda dos cohetes disparados contra el aeropuerto.



Durante los últimos meses se ha registrado un incremento de los ataques contra el aeropuerto de la capital iraquí y contra objetivos de la coalición internacional y las legaciones diplomáticas en el país, achacados a milicias progubernamentales apoyadas por Irán.



Ante esta situación, medios estadounidenses informaron recientemente sobre una advertencia de Estados Unidos a Bagdad sobre el posible cierre de su Embajada en Bagdad y la retirada de tropas si no se pone fin a los ataques por parte de milicias contra objetivos internacionales.



En respuesta, el presidente del comité de Seguridad del Parlamento iraquí, Mohamed Rida, anunció el 28 de septiembre que el primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, había ordenado la apertura de investigaciones por los continuados ataques.



El propio Al Kazemi destacó el 30 de septiembre el compromiso de las autoridades con la protección de las instalaciones diplomáticas y el control del uso de armas por parte de actores no estatales. "Los responsables de los ataques contra la seguridad de las misiones diplomáticas buscan desestabilizar Irak y sabotear sus relaciones regionales e internacionales", arguyó.



Por su parte, el influyente clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr advirtió la semaa pasada de que el país podría verse arrastrado a una "guerra civil" o un conflicto intersectario si las "partes sospechosas" responsables de los últimos ataques no ponen fin a los mismos.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.