Guaidó celebra el fallo adverso de Londres porque no entrega el oro a Maduro

En la imagen, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 5 oct (EFE).- La oposición de Venezuela liderada por Juan Guaidó celebró este lunes la decisión de la Justicia británica de anular un fallo que le otorgaba, inicialmente, el control sobre el oro que el país caribeño tiene depositado en el Banco de Londres, porque tampoco le permite al presidente Nicolás Maduro tener acceso a él.

"Hoy es una victoria para el Estado de Derecho. Primero, el tribunal de Londres sigue reconociendo al presidente (encargado) Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Segundo, lo que es más importante, Maduro no logró su objetivo y sigue sin tener acceso al oro de los venezolanos", reza un comunicado.

Sin embargo, en el dictamen, la corte reconoce al Gobierno liderado por Nicolás Maduro, al pronunciarse a favor del recurso elevado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrada por el mandatario y presidida por Calixto Ortega, que reclama las reservas que custodia el Banco de Inglaterra (BoE).

UNA DECISIÓN FAVORABLE A LA JUNTA DE MADURO

El Tribunal de Apelaciones de Londres ha anulado así el fallo del pasado 2 de julio que otorgaba a Guaidó el control sobre el oro de Venezuela depositado en el Reino Unido, y da la razón al Gobierno de Maduro.

En su fallo, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips remiten el caso de nuevo a la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior a fin de que "investigue" a quién reconoce realmente el Gobierno británico como presidente de Venezuela, si a Maduro o a Guaidó.

El Tribunal de Apelaciones rechaza que el Gobierno del Reino Unido haya reconocido de forma "inequívoca" a Guaidó como jefe del Estado en Venezuela, como mantiene en este proceso la junta del BCV nombrada por el opositor, presidida por Ricardo Villasmil.

En cambio, coincide con la posición de la junta designada por Maduro en que, aunque pudiera reconocer a Guaidó en una declaración política en febrero de 2019, "de facto" trata con la Administración de Maduro, con la que mantiene relaciones diplomáticas al ser la única con poder institucional.

GUAIDÓ CELEBRA QUE SE DEBA CLARIFICAR LA POSICIÓN

En opinión de la oposición que lidera Guaidó, esta decisión implica que el Tribunal de Comercio "deberá pedir al Gobierno del Reino Unido clarificar si, a pesar de reconocer" a Guaidó, "mantiene algún tipo de vestigio de reconocimiento implícito al régimen de Maduro".

"Si bien reconocemos y respetamos los procedimientos jurídicos del Reino Unido, que establecieron el valor del Estado de Derecho, nos parece irónico y condenable que el régimen de Maduro, denunciado por destrucción del sistema de justicia, corrupción y crímenes de lesa humanidad, intente utilizar el Estado de Derecho británico para sus fines corruptos", agrega el comunicado.

Finalmente, aseguran que seguirán "luchando y participando en cada paso del proceso legal" con el fin de "proteger al pueblo venezolano".

TEMOR A FALLO

La representante de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, aseguró en rueda de prensa virtual que la decisión de la Corte de Apelaciones de buscar una "precisión" sobre el no reconocimiento del Gobierno británico al Ejecutivo venezolano, es algo que el presidente Nicolás Maduro "teme".

"Queda claro que Maduro teme esta decisión (...) teme volver a la misma corte donde habían perdido (...) ahora sigue el proceso, Maduro no consiguió lo que quería que era revertir la decisión", dijo Neumann, quien remarcó que este hecho "no monta ningún precedente" pero "sí alarga el proceso".

Cuestionada sobre el tiempo que podría demorar el caso dijo que dependerá de cuánto "piensa seguir peleando" el Gobierno de Maduro, si bien reconoció que si el trámite llega a la Corte Suprema "sí sería un proceso más largo".

"Eso podría ser muy rápido, eso podría salir en una semana, dos semanas (...) todo ha sido muy acelerado", insistió sin dejar de considerar la posibilidad de que el equipo de Maduro busque otra apelación.

CONSECUENCIAS DIPLOMÁTICAS

Neumann, quien fue designada por Guaidó como "embajadora" ante el Reino Unido, consideró que es posible que la Administración de Boris Johnson "rompa cualquier lazo diplomático" con la llamada revolución bolivariana en medio de este proceso.

"Es algo que la Cancillería (británica) estará pensando", dijo al recordar que el reconocimiento de Guaidó en ese país es "inequívoco" y "continuo" desde el 4 de febrero de 2019, dos semanas después de que el opositor se proclamara presidente interino invocando unos artículos constitucionales.

Neumann cree que las recientes acusaciones a Maduro como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad y los señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico y terrorismo favorecerán a Guaidó en este caso judicial.

"Sería muy difícil para el Banco de Inglaterra financiar a unos torturadores", agregó.