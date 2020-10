González Laya pide sacar a Europa del "ruido nacional" para liderar en la UE

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, interviene en el foro "Conversaciones sobre Europa" que organiza la Asociación de Periodistas Europeos. EFE/Chema Moya

Madrid, 5 oct (EFE).- Europa debe salir del "ruido nacional" y de la pugna política para que España pueda ejercer un verdadero liderazgo, "con L mayúscula", dentro de la UE, según la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, quien aboga por aplicar la misma fórmula a la relación con Latinoamérica.

"Tiene que ser un objetivo país si realmente queremos pesar en Europa, que Europa sea también un poco más española", comentó la ministra en el foro virtual "Conversaciones sobre Europa", organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.

España está liderando "con l minúscula" en la UE en asuntos como la regulación del teletrabajo o el ingreso mínimo vital, o con la propuesta que sirvió de "embrión" para pactar el fondo de recuperación pospandemia, pero "podemos hacerlo con L mayúscula", añadió al respecto.

Además, González Laya subrayó: "Saquemos a América Latina de nuestras pequeñas rencillas".

Los temas latinoamericanos "los metemos en la ecuación nacional y eso mina nuestra capacidad de ser influyentes" en la región, que "está sufriendo turbulencias políticas y económicas" derivadas de la pandemia de Covid-19 "que muestran más aún la importancia que tendría que tener para Europa", argumentó.

SENTIDO COMÚN EN LAS NEGOCIACIONES POSBREXIT

La ministra reflexionó, por otro lado, sobre los retos actuales y futuros de la UE, entre ellos el Brexit, y cree que "prevalecerá el sentido común" en las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre la nueva relación bilateral, pese a que las señales enviadas por Reino Unido en las últimas semanas "no son muy alentadoras".

"La salida ordenada tiene que ser casi obligatoria" en estos tiempos de "fragilidad", según González Laya, quien subrayó que "fuera de la UE hace mucho frío".

Coincidió en el diagnóstico el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, quien también participó en el foro y señaló la experiencia "didáctica" que ha supuesto el Brexit "para aquellos que se quieren aventurar solos en un mundo cada vez más amenazante e incierto".

"El tiempo apremia" para llegar a un acuerdo posBrexit, "pero todavía hay tiempo", a juicio de Schinas, que afirmó que el equipo europeo "va a explotar todos los límites posibles" de la negociación con Londres.

Diálogo con el Reino Unido, con Turquía sobre las tensiones en el Mediterráneo oriental porque no hay que olvidar que es un socio fundamental en la OTAN, como enfatizó la ministra, y con Estados Unidos con independencia de quién sea el ganador de las elecciones del próximo noviembre.

Hay que trabajar con Estados Unidos "para redefinir la relación transatlántica (...) Nos hemos quedado sin proyecto común y necesitamos un proyecto común independientemente de quién se siente en la Casa Blanca", manifestó González Laya.

También es necesaria, a su juicio, "una agenda positiva" con China, porque "hay cuestiones sistémicas" como el cambio climático, la ciberseguridad o la gobernanza de la tecnología que requieren de la colaboración con Pekín para poderlas resolver "de manera eficiente".

COOPERACIÓN Y MULTILATERALISMO

La ministra destacó que "la única manera de gobernar los retos supranacionales, y son casi todos, es con más cooperación" y multilateralismo.

Por ello, Europa "tiene que abanderar el multilateralismo", sobre todo ante el cambio climático, promover una "digitalización más humana y responsable", y defender valores como la igualdad, la democracia y un Estado de derecho con instituciones fuertes.

Así quiere González Laya ver a la UE dentro de una década, mientras que Schinas opinó que ya tenemos razones para "estar orgullosos" del "modo de vida" europeo, puesto a prueba en crisis tan complicadas como la del coronavirus.

"La covid-19 amenazó nuestro estilo de vida europeo, pero no lo derrumbó", afirmó el comisario.

Está pendiente de celebración, precisamente a causa de la pandemia, la conferencia sobre el futuro de la UE, que debe "ayudarnos a hacer de puente entre lo que la gente espera de Europa y lo que Europa puede aportar", según Schinas.

"Sería un error", a su juicio, que esa conferencia se convierta en un "proceso de circuito cerrado", por lo que habrá que "sacarla de Bruselas" para hacerla participativa y con diálogos públicos entre todos los ciudadanos.