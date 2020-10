Fútbol/Selección.- Luis Enrique no convoca a nadie para suplir al aislado Fabián Ruiz

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ausencia de Fabián Ruiz en la concentración de la selección española, al estar aislado por un brote de coronavirus en el Nápoles, no será cubierta por ningún otro jugador y el seleccionador, Luis Enrique Martínez, cierra la convocatoria en 24 jugadores.



Según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), nadie ocupará el lugar del mediocentro español del Nápoles, equipo que tiene tres casos positivos --dos jugadores y un miembro del cuerpo técnico- de coronavirus y que ya no pudo jugar contra la Juventus, este fin de semana, en la Serie A.



"Finalmente, la baja de Fabián Ruiz no será cubierta por otro futbolista y hoy se incorporarán 24 jugadores a la concentración de España en Las Rozas", informó la RFEF.



Fabián Ruiz no estará en la convocatoria para los partidos ante Portugal, Suiza y Ucrania, después de que sus compañeros Piotr Zielinski y Elijf Elmas, además de un miembro del cuerpo técnico, contrajeran la COVID-19.



Es el segundo contratiempo de este tipo para Luis Enrique tras el positivo de Thiago Alcántara (Liverpool), más la baja por lesión de Dani Carvajal (Real Madrid), sustituido por Sergi Roberto (FC Barcelona).