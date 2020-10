Fútbol.- Tammy Abraham pide perdón por celebrar su cumpleaños sin protocolos anti Covid

LONDRES, 5 (dpa/EP)



El delantero inglés del Chelsea Tammy Abraham se ha disculpado este lunes por no seguir los protocolos anti Covid en la fiesta sorpresa que recibió por su cumpleaños.



Abraham fue agasajado el pasado sábado con una fiesta sorpresa por su 23 cumpleaños en su casa en la que participaron más de seis personas, incluidos sus compañeros de selección Ben Chilwell y Jadon Sancho.



"El sábado por la noche llegué a casa y encontré que se había organizado una pequeña reunión sorpresa con mi familia y amigos cercanos para celebrar mi cumpleaños. Aunque desconocía totalmente que esto estaba planeado, me gustaría disculparme de todo corazón por la ingenuidad mostrada por todos", dijo Abraham en declaraciones al periódico Sun.



Es la segunda vez que los jugadores de Inglaterra no cumplen las reglas por el coronavirus recientemente, ya que el seleccionador Gareth Southgate mandó a casa a Phil Foden y Mason Greenwood en septiembre después de que ambos infringieron las reglas anti coronavirus en una concentración.



"Reconozco que tengo la responsabilidad tanto en mi vida profesional como personal de honrar y respetar las normas y lamento profundamente que esto haya sucedido. Todo lo que puedo hacer es aprender de ello, disculparme con todos y asegurarme de que nunca vuelva a suceder", añadió Abraham.



El mes pasado, el gobierno del Reino Unido anunció la 'regla de los seis' en Inglaterra, que prohíbe las reuniones sociales en interiores o al aire libre de siete personas o más a la vista del aumento de las infecciones por coronavirus.