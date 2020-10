Fútbol.- Las obras del 'Espai Barça', con un Palau mayor, suben a 725 millones

16/01/2020 Imagen áerea de cómo quedará el Espai Barça a su finalización DEPORTES FC BARCELONA



El club financiará los costes a 30 años a pagar con los ingresos generados



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente económico y patrimonial, y responsable del Espai Barça, Jordi Moix, ha puesto este lunes al día el estado del proyecto, cuyo coste de obras asciende a 725 millones de euros y la financiación, a cargo de Goldman Sachs, se retornaría a 30 años vista y mediante los ingresos generados por el propio espacio.



"El 'Espai Barça' no está en 'stand by', está vivo y en marcha. Incluso en estas circunstancias excepcionales, este proyecto se necesita hacer sí o sí", opinó Moix, que desgranó el por qué del aumento de las obras de los 600 millones previstos a los 725 millones.



"Pese a ser año de elecciones, animo a que el proyecto continué porque es una fuente de ingresos que no se pueden perder", prosiguió. Un 'Espai Barça' remodelado, en parte, por un rediseño del nuevo Palau Blaugrana, que pasaría de 10.000 a 15.000 espectadores con un coste adicional valorado en 60 millones de euros.



La inversión de las obras del 'Espai Barça' contemplan también 50 millones de euros anuales, derivados de la evolución del proyecto y del acuerdo de ciudad con el Ayuntamiento y los grupos municipales para la modificación urbanística (MPGM), y algunas inversiones en el futuro Camp Nou para mejorar los servicios para conseguir más ingresos incrementales, como mejoras en el Museo o una nueva experiencia de aventura para la cubierta (15 millones).



Este 'Espai Barça' actualizado incluye un nuevo plan de financiación, que contempla que el importe agregado del acuerdo sea de 815 millones, 725 millones para inversión y pagar las obras y 90 millones para intereses capitalizables durante los cinco años de obras más los costes financieros iniciales.



La duración del contrato, con el fondo inversor Goldman Sachs, sería de 30 años (5 años de construcción y 25 de gestión), y el período de pago sería de 25 años a partir de la temporada 2024/25, cuando el proyecto esté terminado.



En cuanto al tipo de interés, el coste estimativo anual sería del 3-4 por ciento por un repago anual de intereses más amortización con los ingresos incrementales estimados en 50 millones anuales, hasta un total de 1.250 millones de euros.



"El club devolvería la inversión durante estos 30 años con 50 millones anuales que obtendría de los 150 millones de ingresos extraordinarios que ganaría gracias al Espai Barça. Los 100 millones de ingresos restantes irían destinados a la actividad ordinaria del club y la mejora de su competitividad", explicó la entidad.



Los 150 millones incrementales saldrían de los nuevos activos creados con el 'Espai Barça' como los 'title rights' del Estadio y nuevos acuerdos de patrocinio (50 millones), palcos y asientos VIP (50 millones) y nuevos visitantes del nuevo Museo, más ingresos de ticketing gracias a la ampliación del aforo, nueva restauración, alquiler de espacios y parking (50 millones).



"No hacer este 'Espai Barça' es un lujo que el club no puede permitirse porque tenemos todo predispuesto. Lo ponemos a disposición de todas las candidaturas. Vemos imprescindible poner todo esto en marcha lo antes posible", aportó Moix.