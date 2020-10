Fútbol.- El FC Barcelona no consigue ni a Depay ni a Eric García y se desprende de Rafinha, Todibo y Miranda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona no pudo culminar ninguna de sus dos teóricas principales operaciones en el cierre este lunes 5 de octubre de la primera ventana de mercado de fichajes y no pudo hacerse ni con el delantero neerlandés Memphis Depay ni con el central Eric García, mientras que se despredió de Rafinha Alcántara, fichado por el PSG, y de Jean-Clair Todibo, cedido al Benfica.



Depay era el principal deseo del entrenador Ronald Koeman para reforzar la delantera del conjunto catalán, pero finalmente el club no pudo llegar a ningún acuerdo con el Olympique de Lyon francés, por lo que el internacional se quedará en Francia de momento.



Tampoco hubo acuerdo con el Manchester City para conseguir el fichaje del joven central Eric García, otro de los objetivos de un FC Barcelona que no tiene con excesivos efectivos en la zaga más allá de Gerard Piqué y Clément Lenglet, además del joven Ronald Araújo y un Samuel Umtiti que no parece entrar en los planes del nuevo entrenador.



Igualmente, pese a los continuos rumores de una posible salida de Ousmane Dembélé, que llegó a sonar con fuerza para el Manchester United, esta no se produjo y el extremo francés tendrá que convencer ahora a su técnico para disponer de unos minutos que hasta ahora no ha tenido.



Finalmente, el FC Barcelona sí pudo aligerar algo de peso en su plantilla y dio salida al centrocampista brasileño Rafinha Alcántara, al defensa francés Jean-Clair Todibo y al central canterano Juan Miranda.



Rafinha, que tampoco tenía hueco en la plantilla, se marchó traspasado al Paris Saint-Germain francés, donde se reencontrará con su compatriota Neymar Jr. El club catalán no desveló las cifras de la operación, pero rondarían los tres millones de euros en variables.



Por su parte, Juan Miranda se marchó cedido al Betis, mientras que Todibo jugará también cedido, pero por las próximas dos temporadas, en el Benfica portugués que, según indicó el conjunto catalán, "se hará cargo de la ficha del jugador", le pagará por la cesión "dos millones de euros" y se reservará una opción de compra "de 20 millones de euros".



Todibo fue fichado en el mercado invernal de la temporada 2018-2019, pero apenas ha tenido oportunidades hasta el momento en el equipo blaugrana, y en la mitad de la pasada campaña ya fue cedido al Schalke 04 alemán.