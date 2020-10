España.- Zapatero defiende negociar Presupuestos con EH Bildu y pide coherencia a los socialistas incómodos

27/02/2020 El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, atiende a los medios de comunicación tras un minuto de silencio por las mujeres asesinadas, y antes de la presentación de la 'Plataforma de Hombres Feministas' de Fuenlabrada, una iniciativa que él apadrina y que ha sido impulsada por la Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el Teatro Maribel Verdú, en Fuenlabrada/Madrid (España) a 27 de febrero de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Dice que tuvo sobre la mesa el indulto a etarras, pero la T-4 lo frustó y no descarta volverse a ver con Arnaldo Otegi



BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este lunes la negociación presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu porque el diálogo es parte de "la generosidad democrática", y ha recordado que todos los demócratas, incluido el PP, consideraron, en los años "durísimos" de ETA, que, una vez que la violencia terminara y "las pistolas callaran", todas las opciones políticas "desempeñarían su función".



Asimismo, ha pedido a aquellos compañeros de su partido a los que incomoda que se hable con EH Bildu que se debe aplicar "el principio de la coherencia". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rodríguez Zapatero ha considerado que, "quien representa a los ciudadanos en el Parlamento, tiene los derechos de dialogar y poder llegar a acuerdos".



"Uno puede estar más lejos o más cerca de esa ideología política, pero la democracia debe ser coherente. La democracia tuvo un principio esencial que era que, una vez que se dejara de producir la condenable e inaceptable violencia (de ETA), permitiría que todas las voces y opiniones se expresaran", ha añadido.



Por ello, ha dicho que, "uno puede tener todos los sentimientos que tenga sobre el pasado, pero tiene que defender, porque forma parte de la generosidad del espíritu democrático, que las fuerzas políticas que tienen representación y votos ciudadanos puedan dialogar y llegar a acuerdos".



Además, ha recordado que todos los demócratas, incluido el PP, defendieron, "en los tiempos durísimos de acción violenta de ETA", que, "una vez que la violencia terminara, las pistolas callaran y quedara en la memoria la injusticia radical de lo que fue matar y asesinar, la democracia permite a todas las opciones que puedan desempeñar su función". "Y me parece que es fundamental ser coherente y llevarlo hasta las últimas consecuencias", ha manifestado.



José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que él, "cada vez que ve a Bildu o a cualquier fuerza política, por más extrema que sea o que tenga planteamientos que están lejos" de sus posiciones "dialogando y llegando a acuerdos es la demostración más clara del éxito y de la victoria de la democracia".



REUNION CON OTEGI



También se ha referido a la reunión que mantuvo con el coordinador general de EH Bildu y exlíder de Batasuna, Arnaldo Otegi, en septiembre de 2018, y ha explicado que no se han vuelto a ver. "Pero el tiempo transcurrido de aquella reunión, me ha servido para seguir reflexionando, ahondando", ha indicado.



A su juicio, el debate sobre ETA y el fin de ETA "tiene cada vez más presencia por obras literaria o documentales", y ha dicho que habrá que seguir reflexionando. "Y la reflexión es imprescindible, por parte de un partido como Bildu, de lo que fue esa tragedia llamada violencia de ETA", ha indicado.



Tras asegurar que no ha vuelto a tener contacto con Otegi, tampoco descarta volver a hacerlo "en algún momento". Para José Luis Rodríguez Zapatero, la reflexión debe ser "patrimonio del conjunto de la sociedad".



En todo caso, se pregunta si es pronto para hacerlo porque, quizá, acontecimientos como el fin de la violencia "necesite que se madure, que se sosiegue y racionalice". También se cuestiona sobre si se será capaz de "llegar a un consenso de resultados sobre cómo nació ETA, por qué se vivió tantos años en el horror, cómo es posible que se mantuviera tantos años ese horror y cómo fue el fin de la violencia".



"Creo que, hoy por hoy, no hay condiciones para un consenso de una memoria compartida, al menos de las fuerzas políticas democráticas. Y creo que la democracia sigue necesitando un reconocimiento del daño causado del dolor más intenso, más sólido y más fuerte por parte de quienes, en alguna medida, estuvieron en el apoyo o en comprensión", ha indicado. A su entender, estos procesos no se hacen "de un día para otro".



PRESOS



Rodríguez Zapatero ha señalado que la política penitenciaria y el acercamiento de presos "se lleva con discreción" por parte del Ministerio y, por ello, no le resulta "fácil" pronunciarse. No obstante, ha dicho que "a la democracia le acompaña siempre el valor de la generosidad".



"Por tanto, valora positivamente medidas sensatas y prudentes que contribuyan a pasar un página, sin que suponga el olvido, sino todo lo contrario, una memoria profunda", ha destacado.



Zapatero, que gestionó las negociaciones con ETA en la tregua de 2006, ha afirmado que "es notorio y notable" que el proceso de diálogo con ETA, "dio a largo plazo unos resultados muy positivos". Además, ha querido rendir "un homenaje de reconocimiento" al socialista Jesús Eguiguren "por su implicación, empuje, gallardía y porque fue decisivo".



INDULTO ETARRAS



Sobre la posibilidades de que el expresidente del Gobierno pensara en conceder el indulto a presos de ETA, ha especificado que, "en ese proceso, había sobre la mesa todas las opciones posibles", pero no se llegó a avanzar "en ninguna medida penitenciaria de gracia porque el proceso se cortó como consecuencia del gravísimo atentado de la T4".



"No mantuvimos el diálogo con la banda, pero mantuve la política del diálogo para ver el final de la violencia y, por cierto, dio resultados", ha subrayado.



FUTURO PACTO ENTRE IA Y PSE



José Luis Rodríguez Zapatero cree que se está "lejos" de la posibilidad de que pueda haber un pacto en Euskadi para un Gobierno de coalición entre EH Bildu y el PSE-EE. "No lo veo en un futuro ni inmediato ni a medio plazo", ha añadido.



En su opinión, "en entendimiento entre el PNV y el PSE-EE goza de buena salud", y ve a ambos partidos "bastante contentos". "Se ha demostrado que es un factor de estabilidad para Euskadi y que equilibra las políticas sociales, con la impronta del PSE-EE", ha remarcado.



Por ello, considera que, "de momento, es un buen modelo", y ha asegurado que tiene "una afectuosa y muy buena opinión" del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que ayudó, en la etapa de su Gobierno, a transitar "razonablemente hacia el final de la violencia de ETA".



GAL



Preguntado por si cree que las instituciones el Estado deben pedir perdón por las acciones de la guerra sucia o los GAL, Zapatero ha recordado que el tema de este grupo terrorista fue juzgado y todos son "muy conscientes de lo que fue y representó". "Creo que darle una dimensión comparativa no resiste la historia ni un juicio ponderado", ha dicho.



En todo caso, ha precisado que, "sin comparaciones", cree que sí. "No merece ese lamentable episodio lo que en democracia es como se expresan las instituciones y el Estado, a través de sentencias y la restitución de los derechos y libertades vulnerados", ha explicado.



Tras recordar que detrás estuvieron funcionarios públicos, ha subrayado que, mientras ETA fue "defendida ideológicamente" durante décadas, ha recordado que "nadie ha defendido ideológicamente" a los GAL.



"Fue una acción reprobable, pero el problema no lo sitúo en que necesitamos más contrición o que es muy suficiente cómo se ha perdido perdón a las víctimas, sino en el terreno de que es imprescindible que ideológica e intelectualmente se llegue al punto y final de decir que eso fue una barbaridad", ha dicho.



Por ello, cree que debe haber "toda la empatía, el acercamiento y la comprensión hacia las víctimas y sus familias", pero es "más importante lo que intelectualmente representa decir 'cómo se pudo hacer esto'".