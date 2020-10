España.- Ciudadanos señala las "diferencias de criterio" del PP en la gestión de la pandemia en Madrid

05/10/2020 La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos en la sede del partido, en Madrid (España), a 5 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La portavoz de la Ejecutiva pone como ejemplo a Castilla y León, que ha aplicado restricciones con una tasa de contagio menor que Madrid



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado este lunes las "diferencias de criterio" que aprecia en el Partido Popular respecto a la gestión de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, y ha afirmado que la posición de Cs es la misma en todos los gobiernos que comparte con el PP.



"Tendrá que ser el PP el que explique la diferencia de criterio y cómo se entienden ellos", ha declarado en una rueda de prensa telemática desde la sede del partido naranja tras la reunión del Comité Permanente, subrayando que Cs está "actuando de la misma manera en toda España porque la prioridad son los ciudadanos, no ninguna batallita política".



Rodríguez ha destacado que los gobiernos autonómicos de coalición del PP y Ciudadanos están siendo "responsables y previsores" frente al Covid-19, aunque a continuación ha añadido que "no es necesario llegar a los niveles de incidencia de Madrid" en la tasa de contagio para tomar medidas como las anunciadas este lunes por la Junta de Castilla y León, que restringirá la movilidad en los municipios de León y Palencia.



La portavoz ha apuntado que, mientras tanto, en Navarra, gobernada por el PSOE, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra, la ola de contagios "se ha disparado" y hay una incidencia "superior a la de Madrid", pero se aplican restricciones con un alcance menor que las vigentes en esta última comunidad.



AGUADO BUSCA DAR "AGILIDAD" A LAS MEDIDAS



Por otro lado, ha afirmado que, pese a las discrepancias entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), ambas partes funcionan "como un equipo" en el Ejecutivo autonómico.



Según ha explicado, el objetivo de Aguado es dar "agilidad" a las medidas para frenar el Covid-19 y ofrecer "certidumbre" a los ciudadanos en relación con las normas que deben cumplir, además de promover el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno central y el de Madrid.



En este contexto, ha expresado el respaldo de la Ejecutiva de Ciudadanos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid al defender que, "por el bien" de los madrileños y de los españoles en general, "hay que dejar la confrontación política y empezar a hablar de la salud de todos".



Aguado "ha sido del todo responsable intentando dar agilidad a las medidas que se tienen que tomar porque lo que está en juego aquí no es la vida política de una persona, sino la vida y la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España", ha manifestado.



BUSCAR EL ACUERDO ENTRE ADMINISTRACIONES



La formación naranja ha expresado su desacuerdo con la decisión de Díaz Ayuso de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las restricciones acordadas la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud --con el voto en contra de varias de ellas, incluida Madrid-- para frenar la pandemia.



A este respecto, Rodríguez ha argumentado que frente al virus hay que actuar con rapidez y, por tanto, "todo lo que no sea un acuerdo entre Administraciones y vaya al plano jurídico dilatará los tiempos" de respuesta, porque quizá pasen varias semanas hasta que la Justicia tome una decisión.



Las medidas vigentes en la ciudad de Madrid y otros municipios --con más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes -- suponen, entre otras cosas, limitar la movilidad de los ciudadanos. La dirigente de Ciudadanos confía en que estas medidas, que "permiten que la economía se siga moviendo", ayuden a reducir la incidencia de la pandemia.



A la pregunta de si ve "deslealtad" en los 'populares' o en Díaz Ayuso por el hecho de que el Gobierno regional anunciara el recurso ante la Audiencia Nacional sin haberlo acordado antes con Aguado, ha respondido resaltando que Cs y el PP comparten Ejecutivos autonómicos en otros lugares --aparte de Madrid-- y no han optado por recurrir las medidas del Consejo Interterritorial.



"Están asumiendo sus responsabilidades y trabajando todos a una para intentar desencallar la situación y hablar de lo importante, que es la salud de los ciudadanos", ha declarado.



LAS DISCREPANCIAS NO IMPLICAN QUE SE ROMPA LA COALICIÓN



A pesar de poner de manifiesto que el PP actúa de manera distinta en Castilla y León y en Madrid, Rodríguez ha dicho que, por ser socios de coalición, los 'populares' y Ciudadanos no tienen por qué "pensar cien por cien lo mismo todo el tiempo".



Además, ha agregado que el hecho de tener opiniones diferentes "no implica que se vaya a romper" el Gobierno, como se ve también en el caso del Ejecutivo central, integrado por el PSOE y Unidas Podemos.



"Lo que menos necesitan los españoles y los madrileños es que se hable continuamente de un cambio de gobierno y se ponga el foco en la coalición", ha comentado, insistiendo en que el PP y Cs continúan "trabajando juntos".



Lo que no ha aclarado la portavoz es si Cs habría querido que la Comunidad de Madrid hubiese actuado antes para frenar esta segunda ola de contagios aplicando medidas más duras que las que había adoptado con anterioridad al acuerdo del Consejo Interterritorial.



"En lugar de ir a meter el dedo en la llaga, porque no va a aportar ninguna solución en este momento, estamos siendo constructivos, mirando hacia delante e intentando aprender de lo que no se ha hecho del todo bien", ha explicado. Según ha indicado, el partido naranja cree que lo importante es "estar a la altura" de la crisis actual y "dormir bien por las noches pensando que se está siendo responsable".



A los desacuerdos entre el PP y Ciudadanos en Madrid respecto a la gestión de la crisis sanitaria se suma la reciente dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), y el hecho de que el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, también de Cs, no haya sido invitado a un gran acto económico con empresarios organizado por el Gobierno regional para esta semana y en el que intervendrán Díaz Ayuso y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.