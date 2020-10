El automovilismo vuelve a Paraguay sin público y con protocolos sanitarios

Fotografía cedida por Touring y Automóvil Club Paraguayo que muestra a un competidor en acción durante el campeonato nacional de Súper Prime (Paraguay). EFE/ Touring Y Automóvil Club Paraguayo/

Asunción, 5 oct (EFE).- El automovilismo volvió a rugir en Paraguay con el Campeonato Nacional Super Prime 2020, con vehículos de tracción simple e integral, siendo el segundo deporte que tras el fútbol se reinicia en el país sudamericano, también sin público y bajo protocolos sanitarios.

El reinicio se dio con el desarrollo de la segunda jornada del Super Prime, el mayor evento del automovilismo nacional, tras una interrupción de más de 200 días, en el autódromo Rubén Dumot, en el municipio de Capiatá, en las afueras de Asunción.

Y bajo unas medidas sanitarias que proseguirán tras ese reinicio, el pasado fin de semana, con 56 tripulaciones inscritas en grupos de seis autos por cada una de las tandas.

Al respecto, el director general de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Ricardo Deggeller, explicó este lunes a Efe que los pilotos no tienen contacto "en ningún momento".

Ello dentro de unas medidas en las que "las zonas están bien diferenciadas para mecánicos, parque cerrado, y fiscalizadores o veedores, que toman el tiempo a distancia".

Deggeller resaltó que se usan boxes intermedios para cada etapa, lo que permite a la organización desinfectar el que se ha utilizado y los que deben ingresar lo hagan en uno no utilizado anteriormente o en todo caso desinfectado.

Agregó que el autódromo fue habilitado bajo un esquema de seguridad por parte de la Policía Nacional para evitar que entren el predio aficionados a este deporte, de alto seguimiento en el país.

"Todo está bastante organizado y la afición comprendió que es a puerta cerrada y siguieron la competencia vía streaming, radio o televisión y no hubo problemas de personas que trataron de ingresar de manera descontrolada o sobrepasar el protocolo", enfatizó.

La SND supervisa el regreso paulatino de los distintos deportes organizados del país junto con el Ministerio de Salud, que tiene la rectoría del Gobierno en la pandemia, a través de la canalización de los protocolos para cada disciplina.

"Cada deporte elabora su protocolo, nosotros remitimos a Salud que da el visto bueno o sus recomendaciones a considerar y a partir de ello viene la aprobación para el reinicio de sus actividades", refirió.

De esa forma, antes retornaron a los entrenamientos ya desde la Fase 1 de la cuarentena los atletas de alto rendimiento y luego lo hicieron los doce clubes de Liga, el pasado 21 de julio, dentro del torneo Apertura, que finalizó este domingo.

"El automovilismo arrancó en la fecha que culminó el fútbol y estamos felices por ello, ahora estamos pendientes de un llamado a licitación para las pruebas de hisopado y en función a esto estamos proyectando el reinicio de otros siete deportes".

Hasta este domingo Paraguay registró 929 fallecidos y 44.182 contagios confirmados a causa de la COVID-19.

La reapertura progresiva de los deportes se produce en sintonía con el plan de levantamiento gradual de las medidas de aislamiento social que rigen desde este lunes.