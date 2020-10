El América se mete en la pelea por la liga colombiana al vencer 3-1 a Águilas

El técnico de América, Juan Cruz Real. EFE/ Ernesto Guzmán/Archivo

Bogotá, 4 oct (EFE).- El América de Cali se metió en la pelea la liga colombiana al vencer este domingo 3-1 al Rionegro Águilas en un partido de la undécima jornada jugado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde los 'Diablos Rojos' fueron muy eficaces con sus transiciones.

Entre tanto, el Deportes Tolima igualó 0-0 en su visita al Deportivo Pereira y mantuvo el liderato del torneo con 23 puntos, dos más que el Deportivo Pasto que se impuso el sábado 2-1 al Boyacá Chicó.

El Independiente Medellín, entre tanto, cayó 1-0 en su visita a La Equidad, que ganó con un tanto del uruguayo Matías Mier que llegó a seis goles y es el máximo artillero del campeonato.

Estas fueron las claves de la jornada:

UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO

El equipo escarlata, del argentino Juan Cruz Real, venía de empatar en la Copa Libertadores contra Internacional de Brasil, resultado que lo dejó al borde de la eliminación, y de perder ante Deportes Tolima por liga, por lo que necesitaba vencer al Rionegro.

El veterano exjugador Borussia Dortmund Adrián Ramos abrió la senda de la victoria a los 15 minutos de juego a pase del lateral Edwin Velasco.

El segundo gol fue anotado por el juvenil Santiago Moreno gracias a una asistencia del habilidoso Duván Vergara, y así el equipo rojo se iba 2-0 al descanso.

El gol del descuento para Rionegro Águilas fue anotado por el defensor Álvaro Angulo a raíz de un tiro de esquina ejecutado por Cristian Marrugo al minuto 59, mientras que Jhon Arias, delantero chocoano que había ingresado en el segundo tiempo, aprovechó el error de un defensor y anotó el tercer gol del América de Cali para sellar la victoria que los ubica en el sexto lugar.

ATLÉTICO NACIONAL DESPIERTA ANTE ENVIGADO

Luego de dos derrotas consecutivas, el 'Verde de la montaña' volvió a la victoria con un 3-2 contundente ante el Envigado, el cual le permite permanecer peleando un puesto entre los ocho.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio, finalmente pudieron reportar su primera victoria luego del regreso del fútbol a raíz del parón a causa de la pandemia.

Dos partidos perdidos ante Once Caldas y Tolima era el saldo de los verdolagas luego de seis meses en los que el fútbol, al igual que los demás deportes, tuvo que hacer un alto en el camino.

En el juego de este sábado, en condición de local, el verde de la montaña venció por tres goles a dos a un Envigado que se encuentra debajo de los puestos de clasificación.

SANTA FE SIGUE EN LA LUCHA

El Independiente Santa Fe como visitante sumergió al fondo de la tabla de posiciones al Cúcuta Deportivo, que se ubica en la casilla 17 con tan solo 10 puntos de 33 posibles, al vencerlo 2-3.

El equipo capitalino, dirigido por Harold Rivera, está entre los ocho a tres puntos del líder Deportes Tolima.

El equipo cardenal suma cinco victorias en el campeonato y con solo una derrota en los 11 partidos del torneo se pasea por la parte alta de la tabla de posiciones. Los encargados de marcar en la victoria (2-3) ante el Cúcuta fueron los volantes Kelvin Osorio, Daniel Giraldo y el argentino Fabián Sambueza.

ONCE CALDAS SIGUE INVICTO

El onceno blanco de Manizales, que continúa invicto en la liga con siete empates y cuatro triunfos, igualó 1-1 en la casa del Alianza Petrolera, quee mantiene en la mitad de la tabla debido a su irregularidad en el torneo.

El 'Blanco Blanco' sigue sin conocer la derrota luego del empate a un gol ante Alianza Petrolera por la undécima fecha.

El equipo dirigido por Hubert Bodhert se mantiene en la cuarta casilla a solo cuatro puntos del primer puesto.

DEPORTES TOLIMA MANTIENE LIDERATO

El Deportivo Pereira permanece en la mitad de la tabla al no sacarse diferencias con el Deportes Tolima que, pese al empate, conserva el liderato del torneo con 23 puntos y un saldo de seis victorias, cinco empates y cero derrotas.

El equipo 'Pijao', que dirige Hernán Torres, ha sido el equipo más sobresaliente hasta la undécima fecha, lo que le permite gozar del liderato.

El equipo matecaña por su parte, con 13 puntos, se pasea por la mitad de la tabla y encaja dos empates seguidos.