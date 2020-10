Economía.- El mercado asegurador latinoamericano creció un 1,6% en 2019 y afronta un 2020 complejo, según Mapfre

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El mercado asegurador en América Latina experimentó un crecimiento del 1,6% en primas en 2019, hasta los 153.053 millones de dólares (130.209 millones de euros), de los cuales el 54% correspondieron a seguros No Vida y el 46% restante a seguros de Vida; mientras que, al mismo tiempo, la región afronta un 2020 complejo ante la situación derivada de la pandemia de coronavirus, según un informe realizado por Mapfre.



La aseguradora explica que para 2020 el panorama puede cambiar de forma radical con respecto al año anterior. En el primer trimestre del ejercicio dio inicio la crisis de la pandemia y sus respectivas medidas de confinamiento y distanciamiento social, las cuales han sido acompañadas por la caída de los precios del petróleo y del resto de materias primas, así como de los productos básicos.



Todo ello implica unas perspectivas económicas "extremadamente complejas para la región en 2020", con una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) estimada del 9,4% este año.



Con respecto al año anterior, la compañía indica que pese a la situación de relativo estancamiento vivida en 2019, destacó que, a excepción de los mercados aseguradores de Argentina y Chile, los grandes mercados aseguradores tuvieron un buen comportamiento.



En este sentido, destacaron especialmente México y Perú, los cuales crecieron tanto en sus monedas locales un 7,2% y un 7,4%, respectivamente; como en dólares, un 11% y un 8% en cada caso, con un incremento equilibrado entre los segmentos de Vida y No Vida.



Los mercados de Brasil y Colombia también presentaron notables crecimientos reales en sus respectivas monedas (7,4% y 6,6%, respectivamente), aunque significativamente inferiores al medirlos en dólares (3,1% y -0,6%, en cada caso), por la depreciación.



Por líneas de negocio, las primas de los seguros de Vida experimentaron un crecimiento del 5,1% medidas en dólares (frente al retroceso del -7,2% en 2018), gracias a una menor depreciación de las divisas durante 2019, mientras que las primas de los seguros de No Vida tuvieron una caída del -1,1% (frente al -4% en 2018).