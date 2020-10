Coronavirus.- Irlanda amplía restricciones aunque rechaza las recomendaciones de los asesores sanitarios

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irlanda ha aprobado ampliar las restricciones contra el nuevo coronavirus a partir de la medianoche del martes para las próximas tres semanas, aunque ha rechazado las recomendaciones del Equipo Nacional de Emergencia de Salud Pública (NPHET, por sus siglas en inglés) que abogaban por un cierre total.



El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha explicado que el Gobierno ha optado por la fase 3 y no la 5 como defendía el NPHET, ya que la situación actual difiere de la vivida durante el pasado mes de marzo, por lo que imponer restricciones más severas podría acarrear consecuencias dañinas para la economía.



Con la entrada en la fase 3, vigente en Dublín desde el pasado 18 de septiembre, no estará permitido el desplazamiento entre condados, salvo por motivos laborales, mientras que no podrá haber reuniones de más de seis personas, y las restricciones en bares y restaurantes seguirán como hasta ahora, con límite de aforo y horario.



Las escuelas, los centros enseñanza primaria, y otros negocios, como peluquerías seguirán abiertos, aunque continuarán prohibidas las concentraciones al aire libre y la celebración de actividades deportivas, al igual que la entrada a conferencias, museos, y otros recintos culturales.



Martin ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, pues si bien, la mayoría está siguiendo las normas, hay "algunos que están adoptando una actitud más laxa".



"El anhelo de normalidad se hace cada vez más fuerte", sin embargo, el primer ministro irlandés ha recordado que el nuevo coronavirus "todavía es mortal", por lo que no se puede ignorar "la amenaza que representa", ha informado en sus páginas el diario 'Irish Times'.



En cuanto a la posibilidad de haber ido más allá en las restricciones, el NPHET optó el domingo por volver a la fase 5, después de que el Ministerio de Salud informara de 613 nuevos casos diarios, la cifra más alta de los últimos cinco meses.



Sin embargo, la propuesta no contó ni con el apoyo del Gobierno de coalición, ni con la oposición, tal y como se encargó de explicar en su cuenta de Twitter la líder del opositor Sinn Fein, Mary Lou McDonald, para quien "pasar a un mayor nivel de restricciones sin el apoyo adecuado para los trabajadores, las familias, los servicios y las empresas sería catastrófico".



"La falta de inversión del Gobierno en los servicios de salud nos ha dejado peligrosamente vulnerables", escribió McDonald.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud de Irlanda ha confirmado 38.032 casos acumulados de coronavirus y 1.810 fallecidos.