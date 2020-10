Confianza mercado en eurozona cae por primera vez en cinco meses

(Bloomberg) -- La confianza de los inversionistas en la economía de la zona euro cayó por primera vez en cinco meses, con expectativas más débiles que reflejan la preocupación de que la recuperación podría disminuir ante el resurgimiento de casos de covid-19.

El indicador de percepción de Sentix para la región de 19 naciones cayó a -8,3 en octubre. Si bien es una caída menor de lo que predijeron los economistas, los datos se suman a la evidencia de que la región ha perdido algo de impulso.

“La recuperación económica en la zona euro está tomando un respiro”, dijo Patrick Hussy, director gerente de Sentix, en un comunicado. “Hasta ahora, esto no representa ningún peligro significativo, pero la recesión aún no ha terminado”.

La actividad de servicios se está contrayendo nuevamente, particularmente en el sur de Europa, donde el turismo está sufriendo nuevas restricciones de viaje. Los países que dependen de la fabricación han obtenido mejores resultados recientemente. La confianza en la economía alemana también mejoró este mes.

