Cineworld cerrará sus cines en el Reino Unido y EE.UU.

Un hombre ocupa una butaca en una sala de cine vacía. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

Londres, 5 oct (EFE).- La cadena de cines Cineworld confirmó este lunes planes para cerrar temporalmente sus instalaciones en el Reino Unido y Estados Unidos después de que los grandes estudios decidieran retrasar el estreno de importantes producciones.

Se estima que la medida afectará a unos 45.000 empleados en ambos países, los dos principales mercados donde opera esta conocida cadena británica de cines.

En concreto, la empresa cerrará 127 teatros Cineworld y Picturehouse en el Reino Unido a partir de este jueves y 536 teatros Regal en Estados Unidos, añadió la empresa.

La cadena - que en distintos países se conoce como Regal, Picturehouse y Cinema City- tiene presencia en Canadá, Irlanda, Polonia, Rumanía, Israel, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

El consejero delegado de la cadena, Mooky Greidinger, dijo este lunes que esta ha sido una decisión que no se ha tomado "a la ligera" y que se hizo todo lo posible por mantener abiertas sus instalaciones en todos sus mercados.

"Estamos especialmente agradecidos y orgullosos por el trabajo duro de nuestros empleados para adaptar nuestros teatros a los nuevos protocolos (de seguridad) y no podemos dejar de poner énfasis en cuán difícil ha sido esta decisión", añadió.

El directivo resaltó que Cineworld continuará observando la situación del mercado y comunicará si reanuda sus operaciones.

La medida se conoció después de que los productores de la saga James Bond comunicasen la semana pasada que han decidido retrasar de noviembre a abril de 2021 el estreno de su nueva película, titula "No time to die" (Sin tiempo para morir), protagonizada por Daniel Craig como el agente secreto con licencia para matar.