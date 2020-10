Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hay incertidumbre en torno a la condición de Trump, el brote debilita la campaña de reelección y se suman nuevas restricciones por el virus.

¿Mejor?

El presidente Donald Trump permanece en el hospital Walter Reed National Military Medical esta mañana, y existe cierta confusión en torno a su condición y cuándo podrá volver a trabajar, y de su campaña de reelección. Ayer hizo una breve aparición sorpresa desde la instalación para saludar a sus partidarios después de decir en una publicación en Twitter que ha “aprendido mucho” sobre el coronavirus. El médico del presidente admitió haber dado una declaración que provocó confusión sobre la administración de oxígeno a Trump. Actualmente, el presidente está siendo tratado con una mezcla de productos farmacéuticos experimentales, algunos de los cuales generalmente solo se dan a pacientes en condiciones más graves.

Daño colateral

Ya es bastante malo para las posibilidades de reelección de Trump que esté en el hospital, pero el hecho es que tanto el encargado de su campaña como la presidenta del Partido Republicano también han estado fuera de escena pública por el virus. La lista de miembros del círculo íntimo del presidente que han dado positivo también se extiende a su asesora personal, su asistente y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, quien dio negativo por segunda vez ayer, aún mantiene la ventaja de 6 a 7 puntos porcentuales que ha mantenido durante meses; una encuesta de The Wall Street Journal/NBC realizada después del primer debate lo coloca con una ventaja de 14 puntos.

Restricciones cada vez más estrictas

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que cerrará escuelas y negocios en nueve vecindarios de Brooklyn y Queens para combatir un aumento en el número de contagios. El Gobierno francés cerrará bares e impondrá otras restricciones en la región de París a partir de mañana mientras las autoridades enfrentan dificultades para contener un alza allí. También se espera que se anuncien nuevas restricciones en Irlanda e Italia. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, advirtió sobre un “duro invierno” luego de que el sistema de prueba y rastreo del país se convirtiera en blanco de críticas nuevamente después de no poder alcanzar 15.000 pruebas positivas la semana pasada. A nivel mundial, los contagios superaron los 35 millones de casos.

Mercados al alza

Los temores de los inversionistas sobre la salud de Trump están disminuyendo, mientras que crece el optimismo sobre un nuevo plan de estímulo fiscal de Estados Unidos, ya que los analistas estiman una mayor urgencia de ambos lados. El índice MSCI Asia-Pacific subió 1,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un alza de 1,7%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,6% a las 5:50 a.m. hora del este, ya que los inversionistas en la región prefieren las acciones cíclicas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,715% y el oro se mantenía en US$1.900 la onza.

También hoy...

Las lecturas finales de los índices de gerentes de compras compuesto y de servicios de EE.UU. para septiembre se conocen a las 9:45 a.m., mientras que los servicios de ISM para el mes se publican a las 10:00 a.m. Michel Barnier, jefe negociador de la UE habla sobre el brexit con la canciller alemana, Angela Merkel, antes de la reanudación esta semana de las negociaciones en Londres. Joe Biden estará en campaña electoral en Miami.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.