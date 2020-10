Ciencia.-Neuronas vitrificadas de una víctima del Vesubio hace 2.000 años

29/07/2020 Neuronas vitrificadas de víctima de la erupción del Vesubio hace 2.000 años POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CEINGE



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Científicos italianos han logrado el descubrimiento excepcional de neuronas humanas de una víctima de la erupción en el 79 d.C. que enterró a Pompeya, Herculano y todo el entorno del volcán Vesubio.



El estudio, publicado por PLOS ONE, fue lioderado por el equipo de investigación del antropólogo forense Pier Paolo Petrone, director del Laboratorio de Osteobiología Humana y Antropología Forense de la Sección Departamental de Medicina Forense de la Universidad de Nápoles Federico II.



Utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM) y herramientas avanzadas de procesamiento de imágenes, Petrone, junto con un equipo de arqueólogos, geólogos, biólogos, forenses, neurogenetistas y matemáticos, pudo por primera vez mostrar la presencia de células neuronales en los restos vitrificados del cerebro y la médula espinal, que descubrió durante las recientes investigaciones en el sitio arqueológico de Herculano.



"El descubrimiento de tejido cerebral en restos humanos antiguos es un evento inusual - explica Petrone en un comunicado - pero lo que es extremadamente raro es la preservación integral de las estructuras neuronales de un sistema nervioso central de hace 2.000 años, en nuestro caso con una resolución sin precedentes".



La erupción, que provocó la devastación de la zona del Vesubio y la muerte de miles de habitantes, enterrando la ciudad de Herculano en pocas horas, ha permitido la conservación de restos biológicos, incluidos los humanos.



"El extraordinario descubrimiento de estructuras neuronales perfectamente conservadas fue posible gracias a la conversión de tejido humano en vidrio - explica Guido Giordano, profesor de Vulcanología en la Universidad Roma Tre - que da claras indicaciones del rápido enfriamiento de las calientes cenizas volcánicas que impactaron en Herculano al comienzo de la erupción. Los resultados de nuestro estudio muestran que el proceso de vitrificación único inducido por la erupción congeló las estructuras celulares del sistema nervioso central de esta víctima, conservándolas intactas hasta el día de hoy ".



Las investigaciones sobre las víctimas de la erupción continúan en armonía entre las distintas áreas de investigación. "La fusión de los conocimientos del antropólogo forense y el médico legal está dando información única, de otra manera no se puede obtener", dice Massimo Niola.



El estudio también analizó los datos de algunas proteínas ya identificadas por los investigadores en un trabajo publicado el pasado mes de enero por el New England Journal of Medicine. "Un aspecto importante podría referirse a la expresión de genes que codifican proteínas aisladas de tejido cerebral humano vitrificado", explica Giuseppe Castaldo, Investigador Principal de CEINGE y profesor de Ciencias Técnicas de Medicina de Laboratorio en Federico II.



"Todas las transcripciones de genes que hemos identificado están presentes en las distintas partes del cerebro como, por ejemplo, la corteza cerebral, el cerebelo o el hipotálamo", añade Maria Pia Miano, neurogenetista del Instituto de Genética y Biofísica del CNR en Nápoles. .



Las investigaciones sobre los restos de las víctimas de la erupción no se detienen ahí. Estos y otros resultados de las investigaciones bioantropológicas y vulcanológicas que se están llevando a cabo en Herculano van sacando a la luz detalles nunca antes destacados, que enriquecen el complejo panorama de los acontecimientos de la más famosa de las erupciones del Vesubio.