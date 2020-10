Ciencia.-Gran parte de la selva amazónica en riesgo de convertirse en sabana

05/10/2020 Algunas partes de la región amazónica están recibiendo actualmente menos lluvia que antes y se espera que esta tendencia empeore a medida que la región se calienta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA A. STAAL



Una gran parte de la selva amazónica corre el riesgo de cruzar un punto de inflexión en el que podría convertirse en un ecosistema tipo sabana, según un estudio que publica Nature Communications.



Las selvas tropicales son muy sensibles a los cambios que afectan las lluvias durante períodos prolongados. Si la lluvia cae por debajo de cierto umbral, las áreas pueden cambiar a un estado de sabana.



"En alrededor del 40 por ciento de la Amazonía, las precipitaciones están ahora a un nivel en el que el bosque podría existir en cualquier estado: selva tropical o sabana, según nuestros hallazgos", dice el autor principal Arie Staal, ex investigador postdoctoral en el Centro de Resiliencia de Estocolmo. y el Instituto Copernicus de la Universidad de Utrecht.



Las conclusiones son preocupantes porque algunas partes de la región amazónica están recibiendo menos lluvia que antes y se espera que esta tendencia empeore a medida que la región se calienta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Staal y sus colegas se centraron en la estabilidad de las selvas tropicales en América, África, Asia y Oceanía. Con su enfoque pudieron explorar cómo responden las selvas tropicales a las lluvias cambiantes.



"Al utilizar los últimos modelos de teleconexión y datos atmosféricos disponibles, pudimos simular los efectos a favor del viento de la desaparición de los bosques para todos los bosques tropicales. Al integrar estos análisis en todos los trópicos, surgió la imagen de la estabilidad sistemática de los bosques tropicales". dice Obbe Tuinenburg, ex profesor asistente en el Instituto Copernicus de la Universidad de Utrecht y científico visitante en el Centro de Resiliencia de Estocolmo.



El equipo exploró la capacidad de recuperación de las selvas tropicales analizando dos preguntas: ¿y si todos los bosques de los trópicos desaparecieran, dónde volverían a crecer? Y su inverso: ¿qué sucede si las selvas tropicales cubrieran toda la región tropical de la Tierra?



Estos escenarios extremos podrían informar a los científicos sobre la resistencia y estabilidad de los bosques tropicales reales. También pueden ayudarnos a comprender cómo responderán los bosques a los patrones cambiantes de lluvia a medida que aumentan los gases de efecto invernadero en la atmósfera.



Los investigadores realizaron las simulaciones comenzando sin bosques en los trópicos de África, América, Asia y Australia. Vieron emerger bosques con el tiempo en los modelos. Esto les permitió explorar la cubierta forestal mínima para todas las regiones.



Staal dijo: "La dinámica de los bosques tropicales es interesante. A medida que los bosques crecen y se extienden por una región, esto afecta a las lluvias: los bosques crean su propia lluvia porque las hojas emiten vapor de agua y este cae como lluvia más a favor del viento. La lluvia significa menos incendios que conducen a más bosques. Nuestras simulaciones capturan esta dinámica ".



El equipo ejecutó los modelos por segunda vez, esta vez en un mundo donde las selvas tropicales cubrían por completo las regiones tropicales de la Tierra. Este es un escenario inestable porque en muchos lugares no hay suficiente lluvia para mantener una selva tropical. En muchos lugares, los bosques retrocedieron debido a la falta de humedad.



Staal dice: "A medida que los bosques se reducen, recibimos menos lluvia a favor del viento y esto provoca que se sequen y provoquen más incendios y pérdidas de bosques: un círculo vicioso".



Finalmente, los investigadores exploraron qué sucede si las emisiones siguen aumentando este siglo en un escenario de muy altas emisiones utilizado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).



En general, los investigadores encontraron que a medida que aumentan las emisiones, más partes del Amazonas pierden su capacidad de recuperación natural, se vuelven inestables y es más probable que se sequen y cambien para convertirse en un ecosistema de tipo sabana. Señalan que incluso la parte más resistente de la selva tropical se encoge en área. En otras palabras, una mayor parte de la selva tropical es propensa a cruzar un punto de inflexión a medida que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzan niveles muy altos.



"Si elimináramos todos los árboles en el Amazonas en un escenario de altas emisiones, un área mucho más pequeña volvería a crecer de lo que sería el caso en el clima actual", dice el coautor Lan Wang-Erlandsson del Centro de Resiliencia de Estocolmo.



Los investigadores concluyen que el área más pequeña que puede sostener una selva tropical en la Amazonía se contrae un 66% sustancial en el escenario de altas emisiones.



En la cuenca del Congo, el equipo descubrió que el bosque sigue en riesgo de cambiar de estado en todas partes y no volverá a crecer una vez desaparecido, pero que, en un escenario de altas emisiones, parte del bosque se vuelve menos propenso a cruzar un punto de inflexión. Pero Wang-Erlandsson agrega que "esta área donde es posible el rebrote natural del bosque sigue siendo relativamente pequeña".



"Ahora entendemos que las selvas tropicales de todos los continentes son muy sensibles al cambio global y pueden perder rápidamente su capacidad de adaptación", dice Ingo Fetzer del Centro de Resiliencia de Estocolmo. "Una vez que se hayan ido, su recuperación llevará muchas décadas para volver a su estado original. Y dado que las selvas tropicales albergan la mayoría de todas las especies del mundo, todo esto se perderá para siempre".



Los académicos encontraron que las extensiones mínimas y máximas de las selvas tropicales de Indonesia y Malasia son relativamente estables porque sus precipitaciones dependen más del océano que las rodea que de las lluvias generadas como resultado de la cubierta forestal.



El estudio solo exploró los impactos del cambio climático en los bosques tropicales. No evaluó el estrés adicional de la deforestación en los trópicos debido a la expansión agrícola y la tala.