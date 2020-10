Ciencia.-El polvo de África y Oriente Medio estimula el deshielo del Himalaya

05/10/2020 Cumbre del K2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CC BY 3.0



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El abundante polvo que alcanza las altas montañas del Himalaya occidental es un factor más importante de lo que se pensaba anteriormente para acelerar allí el derretimiento de la nieve.



Según muestran los investigadores en un estudio publicado en la revista 'Nature Climate Change', este elemento procedente del norte de África y Oriente Próximo por el oeste, absorbe la luz solar y calienta la nieve que lo rodea.



"Resulta que el polvo que sopla a cientos de kilómetros de partes de África y Asia y aterriza en elevaciones muy altas tiene un gran impacto en el ciclo de la nieve en una región que alberga una de las masas de nieve y hielo más grandes de la Tierra", explica Yun Qian, científica atmosférica del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico del Departamento de Energía de Estados Unidos (PNNL, por sis siglas en inglés).



Qian y Chandan Sarangi, anteriormente asociado posdoctoral en PNNL y ahora en el Instituto Indio de Tecnología de Madrás en India, son los autores correspondientes del estudio.



Más de 700 millones de personas en el sudeste asiático, así como en partes de China e India, dependen del derretimiento de la nieve en el Himalaya para gran parte de sus necesidades de agua dulce en verano y principios del otoño, lo que impulsa la urgencia de que los científicos descubran los factores que influyen en el deshielo anterior en la región.



En un estudio financiado por la NASA, los científicos analizaron algunas de las imágenes satelitales más detalladas jamás tomadas del Himalaya para medir aerosoles, elevación y características de la superficie, como la presencia de polvo o contaminación en la nieve.



Los objetos oscuros sobre o sobre la nieve absorben la luz solar con mayor eficacia que la nieve blanca pura, cuya reflectividad defiende la luz solar con tanta fuerza que la nieve puede cegar en un día brillante y soleado. Pero la nieve cerca de un objeto que absorbe la luz solar, como la nieve en un automóvil de color oscuro donde parte del techo está expuesto, se calienta y se derrite más rápido que la nieve prístina.



Los científicos usan la palabra albedo para definir lo bien que una superficie refleja la luz solar. La nieve sucia tiene un albedo bajo, mientras que la nieve pura tiene un albedo alto. El polvo y el hollín reducen el albedo de la nieve, lo que hace que la nieve absorba más luz, se caliente y se derrita más rápido.



El efecto albedo en grandes alturas es crucial para la vida de millones de personas que dependen del deshielo para beber agua. La nieve más oscura y sucia se derrite más rápido que la nieve pura, lo que cambia el momento y la cantidad de nieve derretida y afecta la agricultura y otros aspectos de la vida.



El equipo descubrió que el polvo juega un papel mucho más importante en la fusión de la nieve que el hollín y otras formas de contaminación, conocidas como carbono negro, en elevaciones superiores a los 4.500 metros. Por debajo de eso, domina el carbón negro. Es una sorpresa para los científicos, quienes señalan que muchos más estudios han explorado el papel del carbono negro que el polvo en el deshielo.



El polvo sopla hacia el Himalaya occidental desde el oeste: desde el desierto de Thar en el noroeste de la India, desde Arabia Saudita e incluso desde el Sahara en África. El polvo llega en vientos de miles de pies de altura, en lo que los científicos llaman capas elevadas de aerosol.



Si bien el polvo del desierto es natural, los científicos dicen que su prevalencia en el Himalaya no deja de tener influencia humana. El aumento de las temperaturas ha cambiado la circulación atmosférica, afectando los vientos que pueden transportar polvo a cientos o miles de millas. Los cambios en los patrones de uso de la tierra y el desarrollo creciente han reducido la vegetación, liberando polvo que de otra manera habría estado atado a la tierra.



Qian fue una de los primeros científicos en desarrollar herramientas de modelado sofisticadas para analizar cómo las impurezas como el polvo y el hollín afectan la velocidad a la que se derrite la nieve. Hizo ese trabajo inicial hace más de una década en las montañas del oeste de Estados Unidos. "Es probable que estos resultados se traduzcan en otras cadenas montañosas altas, incluidas las Montañas Rocosas, Sierras y Cascadas en América del Norte y varias cadenas montañosas en Asia, como el Cáucaso y los Urales", apunta Qian.



Gran parte de los datos para el estudio provienen de imágenes satelitales obtenidas por múltiples instrumentos de la NASA, incluidos Cloud-Aerosol Lidar y Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO), OMI (Instrumento de monitoreo de ozono) y MODIS (Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada).



Estos instrumentos pueden detectar polvo y otros aerosoles en la atmósfera y medir la cobertura de nieve y el albedo desde cientos de millas sobre la Tierra. Equipado con datos de estas y otras fuentes, el equipo de PNNL realizó un extenso modelado informático de los procesos en funcionamiento.



Las partículas de polvo suelen permanecer en la nieve más tiempo que el carbono negro, señalaron los científicos. El polvo suele ser un poco más grande; no se expulsa tan fácilmente de la nieve y no cae a través de ella tan fácilmente. También hay mucho más.



"La nieve en el Himalaya occidental está retrocediendo rápidamente. Necesitamos entender por qué está sucediendo esto y necesitamos entender las implicaciones --alerta Sarangi--. Hemos demostrado que el polvo puede contribuir en gran medida al deshielo acelerado. Cientos de millones de personas en la región dependen de la nieve para beber agua; debemos considerar factores como el polvo con seriedad para comprender lo que está sucediendo".



Qian señala que a medida que el clima se calienta y las líneas de nieve se elevan, los científicos esperan que el papel del polvo se vuelva aún más pronunciado en el Himalaya, una región que, aparte de las regiones ártica y antártica, contiene la mayor masa de nieve y hielo en el planeta.