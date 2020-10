Chile recuerda a Violeta Parra en su 103 natalicio con un concierto virtual

Museo Violeta Parra en Santiago de Chile (Chile). EFE/Felipe Trueba/Archivo [Acompaña crónica VIOLETA PARRA ]

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- Chile homenajeó este domingo a la aclamada folclorista Violeta Parra (1917-1967) con un multitudinario concierto virtual en el que participaron diversos músicos internacionales que versionaron temas de la cantora, nacida en la misma fecha, el 4 de octubre, hace 103 años.

Miles de chilenos se conectaron a través de redes sociales para escuchar el evento, "Violeta Universal", que se celebró este año a través de Internet debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus.

Cada 4 de octubre se celebra el Día de la Música en Chile, en honor a la cantautora, una de las más importantes de Latinoamérica, que se popularizó en todo el mundo con su tema "Gracias a la vida".

El tributo, organizado por la radio de la Universidad de Chile, reunió a diversos exponentes del folclore en Latinoamérica como los cantautores cubanos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, el argentino Víctor Heredia o el cantante de fado portugués Zé Perdigão.

A nivel nacional, participaron en el evento el grupo de folclore andino Illapu, el trovador Eduardo Peralta y el compositor Javier Labbé, entre otras figuras musicales.

Otro invitado que estuvo presente en la transmisión fue el luthier y músico uruguayo Alberto Zapicán, colaborador artístico de Violeta Parra en sus últimos años y a quien la cantora inmortalizó en la canción "El Albertío".

Además de música, durante el homenaje también se realizaron coloquios para profundizar en el rol de la música de Parra y en la influencia de su obra artística sobre la poesía y música popular latinoamericana.

En anteriores ediciones, el evento se llevó a cabo de forma presencial en el Museo Violeta Parra, centro cultural inaugurado en 2015 para mostrar la vasta obra de la compositora.

Nacida en 1917 en el seno de una familia humilde y campesina, Violeta Parra, se formó musicalmente y no tardó en convertirse en un referente del folclore a nivel regional con canciones que han sido versionadas por diversos cantantes de todo el mundo.

La chilena fue una artista integral que dejó un importante legado, no solo como compositora, sino también como poetisa, pensadora, pintora y escultora, convirtiéndose en un gran referente para las generaciones siguientes.

El 5 de febrero de 1967, la folclorista decidió acabar con su vida, un año después de haber lanzado su último disco, en el que se encontraba su icónico tema "Gracias a la vida", que obtuvo un gran reconocimiento con la versión de la también fallecida Mercedes Sosa.

En su repertorio de canciones destacan también "Volver a los 17", "Qué he sacado con quererte", "El rin del angelito", "Que vivan los estudiantes" y "Casamiento de negros", algunos con letras de temática social.