Chile.- La ONU pide una "investigación exhaustiva" tras ser arrojado un menor manifestante por un puente en Chile

02/10/2020 Manifestante cae al río Mapocho durante protesta en Plaza Italia, en Santiago de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE AILEN DÍAZ / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una "investigación exhaustiva" del caso del adolescente de 16 años que fue arrojado el pasado viernes por un carabinero por el puente Pío Nono al río Mapocho en Santiago de Chile.



El organismo "valora" que la Fiscalía haya iniciado una investigación "de manera pronta" y ha trasladado su "solidaridad" al joven, que permanece hospitalizado en la Clínica Santa María por las graves lesiones que sufrió.



"Para la oficina es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles", apunta la misiva, titulada "Chile: ONU Derechos Humanos pide rendición de cuentas por actuación policial".



"Las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena", indica la carta, firmada por el director de la sección suramericana del organismo de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab.



El texto advierte de que el caso "no es excepcional", "sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales".



Jarab indica que "preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas y reiteradas". "Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas", añade.



Asimismo, Jarab sostiene que "se necesita una reforma profunda a las fuerzas del orden y seguridad que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en Derechos Humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles".



"Además se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los Derechos Humanos de todas las personas en condiciones de desigualdad y no discriminación", concluye el documento.



El viernes en el puente de Pío Nono, en las cercanías de Plaza Italia, un carabinero, Sebastián Zamora, empujó al joven de 16 años al río Mapocho, según registros audiovisuales difundidos y recogidos por la prensa chilena.



El incidente ha provocado la indignación en el país y la oposición ha exigido ya dimisiones en la cúpula de Carabineros y en el Ministerio del Interior, lo que ha desatado una crisis política que agrava el clima tras meses de protestas sociales contra el Gobierno del conservador Sebastián Piñera.