Cavani acaba su fichaje por el Manchester United

Sobre la bocina, la culebrón Cavani acaba su fichaje por el Manchester UnitedLondres, 5 Oct 2020 (AFP) - ¡Edinson Cavani al Manchester United, ya está hecho! El culebrón protagonizado este verano (boreal) por el delantero charrúa, relacionado con el Benfica o el Atlético de Madrid, finalizó este lunes por la noche con su fichaje, poco antes del cierre del 'mercato' por el Manchester United."Manchester United se complace en anunciar la llegada del delantero Edinson Cavani. El internacional uruguayo se une a nosotros por una temporada con opción a una más adicional", escribió el club en su comunicado.Durante semanas se habló de la inminente llegada a Old Trafford del joven inglés Jadon Sancho, estrella del Borussia Dortmund, pero finalmente será el veterano delantero uruguayo el que refuerce el ataque de un United que busca regresar al primer nivel en la Premier League."El Manchester United es uno de los mayores clubes del mundo; es un verdadero honor jugar acá", declaró el delantero en el comunicado del club."Durante mi carrera, he jugado ante algunos de los hinchas más apasionados del fútbol y sé que será lo mismo en Mánchester. Deseo vivir el ambiente de Old Trafford, cuando el regreso de los fans sea seguro", añadió. Todo el verano (boreal), el director general del club Ed Woodward trató de fichar al rápido extremo inglés, de 20 años, con un escaso aval de dos temporadas en la Bundesliga.El dirigente tendrá que 'contentarse' con el delantero centro de 33 años, infatigable en el esfuerzo y que descubrirá la Premier League tras haber pasado por la Serie A y la Ligue 1.Una solución mucho menos costosa, puesto que Cavani llega libre tras cumplir su contrato con el París SG... y el fichaje del joven prodigio inglés no habría costado menos de 100 millones de euros.Aunque finalmente pueda dar la impresión de que el United se contenta con un segundo plato y que quizás había otros puestos, como el de defensa central, con menos efectivos, reforzar el ataque era una de las posibilidades que barajaba el club inglés.El pasado domingo, en el Sunday Times, la exestrella mancuniana Wayne Rooney había pedido al United que fichara "un verdadero número 9" en lugar de Sancho. - ¿Un mentor para Greenwood? - En su columna, antes de que aparecieran las informaciones sobre las negociaciones entre el club y el delantero uruguayo, hablaba más bien de Harry Kane, aunque tratar de arrebatar al Tottenham su capitán y estrella estaba abocado al fracaso."No hay tantos (jugadores) que cumplan este perfil y que pertenezcan a la élite del fútbol actual, aunque las chances del Manchester United de volver a ser un pretendiente a los títulos serían muchas más con un jugador así", explicó.Rooney considera que un delantero centro "daría a (Marcus) Rashford y a (Anthony) Martial un punto de apoyo y la libertad de ir a otras zonas del campo, buscar la pelota y eliminar rivales sin tener la responsabilidad de marcar los goles".Como su excompañero en el PSG Thiago Silva, fichado por el Chelsea, Cavani puede aportar una experiencia que puede ser muy útil a una delantera de los Diablos Rojos muy joven y una agresividad que suele faltar en la punta de lanza mancuniana.Sus 13 temporadas en la élite en el Viejo Continente podrían, sobre todo, ser un 'espejo' para Mason Greenwood (19 años), a quien todos predicen un gran futuro como delantero centro, "pero no antes de unos años", advierte Rooney."Si el United tuviese un '9' reconocido, podría aprender de él, como yo lo hice de Ruud van Nistelrooy", recordó el máximo goleador de la historia del club. - Un fichaje "de ninguna parte" - La llegada de Cavani no ha dejado indiferente a otra leyenda del United de Sir Alex Ferguson, Gary Neville. "Su llegada será bienvenida porque es un tipo de delantero diferente a los que hay", destacó."Hay una parte de excitación, de curiosidad, de impaciencia, porque ha sido uno de los mejores delanteros del mundo de los últimos cinco o diez años y esperemos que prenda fuego a la Premier League", añadió el domingo en el canal Sky Sports.No obstante, el fichaje de Cavani deja una vez más al descubierto la errática política deportiva del club en los últimos años."Se ha hecho en el último momento, llega de ninguna parte... También tiene una parte de '¿cómo hemos llegado hasta aquí?'", criticó el antiguo defensa.Algunos se han percatado que la 'pista' Cavani comenzó después del sorteo de la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones, en la que el París SG y el Manchester United quedaron en la misma llave.¿Le llegó entonces la inspiración a los dirigentes del United? Cavani, que llegó al último día del 'mercato' sin un club en el que jugar esta temporada, ha encontrado un desafío a la altura de su carrera y de su pasión. hap/mcd